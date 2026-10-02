В Пентагоне создают управление по делам религий

Пентагон создает управление по делам религии (ORA), новая структура будет подчиняться лично военному министру США Питу Хегсету. Об этом глава Пентагона заявил во время выступления перед военнослужащими на базе морской пехоты Квантико, передает Navy Times. По словам министра, ORA решит проблему «утраты религиозной общности в армии после эпохи политической корректности».

Господин Хегсет заявил, что ранее в армии не уделялось первостепенного внимания религии, а вместо этого делался акцент на «политической корректности и светском гуманизме». По его словам, духовной жизнью военнослужащих занимались «светские карьеристы» и юристы, а не военные капелланы, «но теперь этому придет конец». Ожидается, что руководитель нового направления будет выполнять функции главного советника министра и заместителя министра по делам религии.

Пентагон с 2019 года не публиковал официального отчета о религиозном составе вооруженных сил. На тот момент из общего числа военнослужащих действительной службы около 70% являлись христианами, 2% атеистами или агностиками. Религиозная принадлежность еще 24% военных была обозначена как неуказанная или неизвестная. В июне этого года Пентагон по инициативе Хегсета сократил для военнослужащих число признанных религиозных конфессий и систем верований с 211 до 31.

Влад Никифоров