Пентагон исключил из списка признанных религий 180 различных конфессий

Пентагон США сократил число признанных религиозных конфессий и систем верований с 211 до 31. Соответствующие изменения приняты официальным меморандумом, подписанным заместителем министра обороны США по вопросам персонала и боеготовности Энтони Татой, сообщает Military.com.

«Новый список предоставит капелланам четкую и легкодоступную информацию, которая позволит им лучше предвидеть потребности военнослужащих в религиозной поддержке и организовывать мероприятия по религиозной поддержке, соответствующие личной вере и практике военнослужащих»,— сообщил Тата.

Пересмотренный список включает агностиков, буддистов, индуистов, мусульман, иудаистов, сикхов, а также широкий круг христианских групп, таких как баптисты, католики, лютеране и методисты. Из кодекса были исключены религиозные меньшинства, такие как атеисты, деисты, друиды, язычники, маги, розенкрейцеры, шаманы, спиритуалисты и так далее.

Новая редакция кодексов вероисповедания создана по указанию главы Пентагона Пита Хегсета с целью «оптимизации сбора данных о религиозных предпочтениях военнослужащих для повышения эффективности оказания целенаправленной религиозной поддержки со стороны капелланской службы».

В марте 2026 года Пит Хегсет объявил о реформе капелланской службы и заявил о намерении значительно сократить количество религиозных кодов принадлежности военнослужащих. По его словам, существующая система кодирования вероисповедания стала слишком громоздкой, при этом 82% военнослужащих используют лишь шесть конфессий.

Влад Никифоров