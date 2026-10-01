«Это настоящее чудо»

Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту самолета Flydubai, который выполнял полет из Дубая в Тель-Авив 30 сентября и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения на пилота, как попытку теракта. Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил в интервью корреспонденту “Ъ” Нилу Кербелову, что совершивший нападение член экипажа по всем признакам умышленно выбрал рейс с израильтянами на борту и что случившееся выглядит как попытка подорвать «Соглашения Авраама» — процесс нормализации отношений между Израилем и странами арабского мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля в России Одед Йосеф

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Посол Израиля в России Одед Йосеф

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

— Какова официальная версия Израиля по поводу произошедшего на рейсе Flydubai?

— Расследование все еще продолжается. Но на основе имеющейся сейчас информации, полученной в основном от тех, кто был на борту, и данных, которые были нам предоставлены, становится совершенно очевидно, что это была попытка совершить террористическую атаку против израильтян. То, что террорист решил действовать на самолете эмиратской компании, не было случайностью.

Я думаю, что главной целью этого террориста было развернуть террористическую кампанию против израильтян, а также подорвать дух «Соглашений Авраама».

— Почему есть основания считать, что основной целью были граждане Израиля? И кто может нести за это ответственность?

— Террорист выбрал рейс из Эмиратов в Израиль. И понимая, что большинство пассажиров — граждане Израиля, он, по нашему мнению, умышленно сделал ставку на эмиратскую компанию. Я думаю, что на этом этапе очень сложно сказать, что это было — действия так называемого одинокого волка (террорист, который разделяет взгляды глобальных террористических организаций, но действует в одиночку.— “Ъ”) или человека, выступавшего от лица террористической организации. Сейчас слишком рано делать какие-то выводы по этому специфическому вопросу.

— Вы упомянули, что это представляло угрозу для «Соглашений Авраама». Почему вы так полагаете?

— Это не сюрприз, что Иран и террористические организации в нашем регионе наблюдают за развитием связей в рамках «Соглашений Авраама», наблюдают за хорошими отношениями, которые Израиль наладил с умеренными арабскими государствами, странами Персидского залива. Думаю, они рассматривают это как угрозу их целям. Это не является чем-то новым. Мы понимаем, что одна из целей террористического нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года заключалась в том, чтобы подорвать дух «Соглашений Авраама», подорвать процесс их расширения на другие арабские страны. Так что это не первая попытка ударить по «Соглашениям Авраама».

— Какую работу проводит Израиль, чтобы повысить уровень безопасности полетов? Какие выводы из случившегося он намерен сделать?

— Позвольте мне отметить два момента. Прежде всего то, что произошло,— это настоящее чудо. Самолет находился буквально в одной минуте от крушения. И если бы не мужественные израильские граждане на борту и эмиратский экипаж, все могло бы сложиться совершенно иначе. Мы говорили бы о настоящей трагедии, и сегодня нам пришлось бы заниматься организацией почти двухсот похорон. В связи с вашими вопросами важны два аспекта. Первый: нельзя упускать из виду серьезность и тяжесть совершенного преступления лишь потому, что попытка теракта не увенчалась успехом, мы должны в полной мере осознавать всю опасность этих действий. Второе. Любая угроза гражданской авиации подлежит осуждению и не должна оставаться безнаказанной. Будь это безопасность израильской авиации, эмиратской, саудовской или российской. И я думаю, что одна из вещей, которую мы должны сделать,— это сотрудничать с нашими друзьями в Эмиратах и в других странах, чтобы понять, какие дополнительные меры нужно принять, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Я не эксперт в этой области, но, по-моему, очевидно: помимо проверки биографических данных и других мер по предварительному отбору пилотов, перед каждым полетом необходимо также проверять, не проносят ли они на борт оружие.

Ведь в данном конкретном случае второй пилот пронес с собой нож и нанес удар командиру экипажа — именно с этого и началась попытка уничтожить самолет.

Не может быть ситуации, в которой гражданская авиация подвергается нападению террористов или кого-то еще. И опять же, это не вопрос о том, против кого эта угроза возникает. Я думаю, что это именно то, в чем мы должны объединить наши усилия.

Нил Кербелов