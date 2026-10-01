В Екатеринбурге издали книгу об истории территории ЖК «Макаровский»

«УГМК-Застройщик» и Музей истории Екатеринбурга представили на форуме 100+ TechnoBuild книгу «Жизнь в истории», посвященную истории территории жилого квартала «Макаровский» в центре города. Издание стало итогом историко-культурного исследования места на берегу Городского пруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги «Жизнь в истории» Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Авторы книги «Жизнь в истории» Мария Трускова и Игорь Пушкарев раздают автографы Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Жилой комплекс "Макаровский" Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Презентация книги «Жизнь в истории» Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Авторы книги «Жизнь в истории» Мария Трускова и Игорь Пушкарев раздают автографы Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Жилой комплекс "Макаровский" Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Дом — это не только стены, но и люди, традиции, память и будущее, которое мы создаем вместе»,— пояснил автор идеи — гендиректор компании Евгений Мордовин.

В книгу вошли пять исторических очерков, охватывающих период от древнейших эпох до наших дней. При подготовке издания сотрудники музея изучили несколько тысяч источников и артефактов, в том числе предметы быта, фрагменты промышленной керамики и старинные карты.

Археологические исследования выявили на этой территории керамику и другие находки эпох неолита и бронзового века. В книге рассказывается о Мельковской слободе, Заречном тыне, мельнице Ильи Симанова и братьев Макаровых, советском периоде территории.

«Нам было очень важно, чтобы эти сугубо научные знания постепенно становились достоянием общественности»,— рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. По его словам, одна из задач проекта — показать жителям богатую историю места, с которой они ежедневно соприкасаются.

Отдельную часть книги составили 12 интервью с представителями компании, архитекторами, реставраторами, партнерами проекта и жителями «Макаровского». Евгений и Кристина Лисуновы рассказали, что во время путешествий обычно выбирают старые районы и исторические центры. «Для нас было очень важно жить именно в историческом центре, рядом с исторической архитектурой. Эта история длится уже многие века, и мы рады стать ее частью»,— отметили они.

Книга передана в фонды Музея истории Екатеринбурга. Она доступна жителям «Макаровского», партнерам и сотрудникам компании.

Ранее ИД «Коммерсантъ-Урал» представил книгу «ВИЗ–300. За веком век», посвященную истории Верх-Исетского района Екатеринбурга. Презентацию издания поддержал «УГМК-Застройщик».

Евгения Яблонская