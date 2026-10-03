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Дни рождения

Сегодня отмечает юбилей председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева

Елена Шмелева

Елена Шмелева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Елена Шмелева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ее поздравляет народный артист РФ, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин:

— Уважаемая Елена Владимировна! Позвольте выразить в день Вашего рождения искреннюю радость от события. На столь ответственном посту, который занимаете Вы, лишь прекрасное женское начало способно решать сложнейшие задачи взаимодействия структур, направлений и людей. С истинно родительской заботой Вы растите новое поколение российских созидателей, определяете оптимальные пути достижения целей, добиваетесь невероятных результатов. Ваше неотразимое оружие — мудрость, воля и, конечно, женское обаяние — способно преодолеть любые препятствия. Мы все горды тем, как вершится будущее нашей страны в образовательном центре «Сириус». Уверен, что вместе с вами нас ждут новые открытия и победы.

Сегодня исполняется 46 лет министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову

Алексей Чекунков

Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Алексей Чекунков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Его поздравляет полярник, путешественник, депутат Госдумы Богдан Булычев:

— Алексей Олегович, поздравляю Вас с днем рождения! Во все времена Дальний Восток и Арктику развивали сильные, умные и неравнодушные люди, которые понимали огромный потенциал этих земель и отдавали им знания, силы и душу. Сегодня в сфере Вашей ответственности более половины территории России, стратегически важной для будущего всей страны. Уже более десяти лет Ваша жизнь неразрывно связана с Дальним Востоком и Арктикой. Эти труд, энергия и вклад в развитие регионов действительно бесценны. Есть очень точные слова, связанные с именем и деятельностью Муравьева-Амурского: «Трудами вашими здесь Россия». Желаю Вам здоровья, сил, новых идей и больших свершений на благо нашей страны!

Сегодня исполняется 60 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

Михаил Куснирович

Михаил Куснирович

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Михаил Куснирович

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор ФК «Динамо» (Москва) Павел Пивоваров:

— «Динамо» и Bosco — друзья и партнеры на протяжении многих лет, и мы знаем Михаила Куснировича не только как успешного бизнесмена и человека с невероятно креативным мышлением, но и как преданного, эмоционального, максимально вовлеченного, в общем — самого настоящего динамовца. Хочется пожелать Михаилу Эрнестовичу новых творческих и деловых побед, а любимая команда пусть радует его на футбольном поле!

Поздравление передает нападающий сборной России и ФК «Динамо» (Москва), лучший игрок чемпионата России-2023/24 Константин Тюкавин:

— 6:0 в пользу Михаила Эрнестовича! Дядя Миша, вы истинный динамовец и настоящий друг! Всегда ждем вас на трибунах нашего с вами родного с стадиона — и не забывайте заглядывать в раздевалку после побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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