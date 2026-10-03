Дни рождения
Сегодня отмечает юбилей председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
Елена Шмелева
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Ее поздравляет народный артист РФ, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин:
— Уважаемая Елена Владимировна! Позвольте выразить в день Вашего рождения искреннюю радость от события. На столь ответственном посту, который занимаете Вы, лишь прекрасное женское начало способно решать сложнейшие задачи взаимодействия структур, направлений и людей. С истинно родительской заботой Вы растите новое поколение российских созидателей, определяете оптимальные пути достижения целей, добиваетесь невероятных результатов. Ваше неотразимое оружие — мудрость, воля и, конечно, женское обаяние — способно преодолеть любые препятствия. Мы все горды тем, как вершится будущее нашей страны в образовательном центре «Сириус». Уверен, что вместе с вами нас ждут новые открытия и победы.
Сегодня исполняется 46 лет министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову
Алексей Чекунков
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Его поздравляет полярник, путешественник, депутат Госдумы Богдан Булычев:
— Алексей Олегович, поздравляю Вас с днем рождения! Во все времена Дальний Восток и Арктику развивали сильные, умные и неравнодушные люди, которые понимали огромный потенциал этих земель и отдавали им знания, силы и душу. Сегодня в сфере Вашей ответственности более половины территории России, стратегически важной для будущего всей страны. Уже более десяти лет Ваша жизнь неразрывно связана с Дальним Востоком и Арктикой. Эти труд, энергия и вклад в развитие регионов действительно бесценны. Есть очень точные слова, связанные с именем и деятельностью Муравьева-Амурского: «Трудами вашими здесь Россия». Желаю Вам здоровья, сил, новых идей и больших свершений на благо нашей страны!
Сегодня исполняется 60 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу
Михаил Куснирович
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор ФК «Динамо» (Москва) Павел Пивоваров:
— «Динамо» и Bosco — друзья и партнеры на протяжении многих лет, и мы знаем Михаила Куснировича не только как успешного бизнесмена и человека с невероятно креативным мышлением, но и как преданного, эмоционального, максимально вовлеченного, в общем — самого настоящего динамовца. Хочется пожелать Михаилу Эрнестовичу новых творческих и деловых побед, а любимая команда пусть радует его на футбольном поле!
Поздравление передает нападающий сборной России и ФК «Динамо» (Москва), лучший игрок чемпионата России-2023/24 Константин Тюкавин:
— 6:0 в пользу Михаила Эрнестовича! Дядя Миша, вы истинный динамовец и настоящий друг! Всегда ждем вас на трибунах нашего с вами родного с стадиона — и не забывайте заглядывать в раздевалку после побед!