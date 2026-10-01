Пострадавший от атаки БПЛА воронежец в суде добился выплаты 200 тысяч рублей
Воронежский областной суд оставил в силе решение Коминтерновского райсуда о выплате 200 тыс. руб. жителю облцентра, получившему легкий вред здоровью в результате атаки беспилотника летом 2025 года. Об этом 1 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Ответчиками в первой инстанции выступали министерство социальной защиты Воронежской области и администрация города.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в июле 2025-го пострадавший получил телесные повреждения во дворе жилого дома в Воронеже в результате атаки БПЛА. По всей видимости, речь идет об ударе нанесенном 15 июля. В тот же день в городе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
- Воронежца признали потерпевшим по уголовному делу о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы). Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученное ранение как легкий вред здоровью. Пострадавший обратился за компенсацией, однако ему сообщили, что «действующим порядком оказание финансовой помощи гражданам, получившим легкий вред здоровью, не предусмотрено».
- Коминтерновский районный суд Воронежа удовлетворил иск горожанина и обязал выплатить ему единовременное пособие в размере 200 тыс. руб. Суд исходил из положений федерального законодательства о противодействии терроризму и соответствующих нормативных актов. Решение было обжаловано ответчиком. Облсуд, рассмотрев жалобу, согласился с выводами первой инстанции.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», последняя на текущий момент крупная атака БПЛА на Воронежскую область произошла ночью 28 сентября. В результате пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В областном центре произошло несколько пожаров, из-за которых, в частности, сгорели дачный дом и автомобиль. Зафиксированы и другие разрушения.