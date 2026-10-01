Пострадавший от атаки БПЛА воронежец в суде добился выплаты 200 тысяч рублей

Воронежский областной суд оставил в силе решение Коминтерновского райсуда о выплате 200 тыс. руб. жителю облцентра, получившему легкий вред здоровью в результате атаки беспилотника летом 2025 года. Об этом 1 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Ответчиками в первой инстанции выступали министерство социальной защиты Воронежской области и администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июле 2025-го пострадавший получил телесные повреждения во дворе жилого дома в Воронеже в результате атаки БПЛА. По всей видимости, речь идет об ударе нанесенном 15 июля. В тот же день в городе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Воронежца признали потерпевшим по уголовному делу о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы). Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученное ранение как легкий вред здоровью. Пострадавший обратился за компенсацией, однако ему сообщили, что «действующим порядком оказание финансовой помощи гражданам, получившим легкий вред здоровью, не предусмотрено».

Коминтерновский районный суд Воронежа удовлетворил иск горожанина и обязал выплатить ему единовременное пособие в размере 200 тыс. руб. Суд исходил из положений федерального законодательства о противодействии терроризму и соответствующих нормативных актов. Решение было обжаловано ответчиком. Облсуд, рассмотрев жалобу, согласился с выводами первой инстанции.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», последняя на текущий момент крупная атака БПЛА на Воронежскую область произошла ночью 28 сентября. В результате пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В областном центре произошло несколько пожаров, из-за которых, в частности, сгорели дачный дом и автомобиль. Зафиксированы и другие разрушения.

Мария Свиридова