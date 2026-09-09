Автокредиты разгоняются

В августе банки выдали автокредитов на 183,7 млрд руб., поставив рекорд с начала октября прошлого года. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива — в результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе,— а также ожидание повышения утильсбора. Чтобы удержать уровень выдач августа, банкирам придется постараться. Впрочем, по итогам года участники рынка ждут роста выдач на уровне 15–20% к прошлому году. А вот в 2027 году новое регулирование Центробанка сбавит обороты автокредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рынок автокредитов в августе, по данным аналитической компании Frank RG и агентства «Автостат», показал рост объема выдач на 11,2% к июлю. За месяц банки выдали 116,3 тыс. автокредитов (+10,4% к июлю) на сумму 183,7 млрд руб. В денежном выражении это максимальный результат с октября 2025 года. Средний чек в августе 2026 года увеличился незначительно — на 0,7%, до 1,58 млн руб. Всего за январь—август 2026 года было выдано 1244 млрд руб. автокредитов, что на 28,9% больше, чем годом ранее.

Банки подтверждают рекордные выдачи в августе. Показатели «Сбера» в сегменте автокредитования также растут, и мы рассчитываем на сохранение этого тренда. «В фокусе остается развитие в сегменте автомобилей с пробегом, в том числе развитие цифровой безопасной сделки,— отметили там.— По итогам августа мы обновили рекорд рынка по объему выдач автокредитов на машины с пробегом за один месяц — 20,4 млрд руб.». По словам руководителя управления «Автокредитование» Т-Банка Кирилла Бакулина, автокредиты остаются одним из основных драйверов роста розничного кредитования банка. «В августе динамика выдач автокредитов была близка к рыночной. Помимо традиционных сезонных факторов спрос на автокредиты в этом сезоне стимулировало постепенное улучшение условий кредитования вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России»,— подчеркнули там.

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«Рынок автокредитования уверенно восстанавливается. Драйвером выступают новые автомобили — здесь работают и программы поддержки производителей, и возвращающийся спрос. Дополнительным фактором выступает постепенное снижение ставок вслед за ключевой, формируя более благоприятные условия для заемщиков»,— отмечает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Основным драйвером для банка стало расширение выдач в рамках совместных программ с автопроизводителями, подтверждает начальник управления автокредитования Инго-банка Андрей Еременко. «Главным стимулом выступило стремление покупателей закрыть сделки до анонсированного на осень изменения параметров утилизационного сбора, которое повлечет за собой неизбежную корректировку розничных прайс-листов»,— говорит он. По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, на динамике выдач автокредитов положительно мог сказаться рост объема продаж электромобилей на фоне возникших топливных проблем. Кроме того, на фоне ослабления рубля в августе мог вырасти спрос и на автомобили прочих видов с целью фиксации старых цен, добавляет он.

1,24 триллиона рублей составил объем выданных автокредитов за восемь месяцев 2026 года

Удержать августовский пик в среднесрочной перспективе будет крайне сложно, полагает господин Еременко. «В следующем году одним из ключевых факторов станет регулирование в части подтверждения дохода заемщиков. По нашим оценкам, в текущем виде новые требования потенциально могут сократить доступный рынок автокредитования более чем на 50%»,— говорит господин Бакулин. По оценкам ВТБ, объем выдач автокредитов в 2026 году составит около 2 трлн руб.— на 15% больше результата 2025 года, а портфель автокредитования покажет наибольшее ускорение среди других видов кредитов. «По итогам года автокредитование может показать превышение уровня прошлого года примерно на 20% при нисходящем тренде процентных ставок и отсутствии экономических потрясений,— считает директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.— Стимулировать рост ссуд на автомобили также будет ожидаемое повышение утильсбора с начала 2027 года и ужесточение правил кредитования заемщиков с высокой финансовой нагрузкой с 1 октября 2026 года».

Ксения Дементьева, Анна Кукляева