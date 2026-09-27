Следствие переоценило сухпайки

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело руководителей и совладельцев АО «Грязинский пищевой комбинат», обвиняемых в хищениях при поставках сухпайков военным. Вменявшаяся фигурантам в вину сумма ущерба на следствии менялась трижды и под конец составила 10 млрд руб. Один из фигурантов предстанет перед судом посмертно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Обвинительное заключение по делу гендиректора АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Валерия Ковалевича, руководителя московского филиала предприятия Александра Михайленко, а также учредителя и фактического руководителя зарегистрированных в Москве и Подмосковье ООО «ТП Логистик» и ООО «Эксист» Игоря Котельникова Генпрокуратура утвердила 14 сентября. Всем троим Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) вменило в вину два эпизода хищения путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на суммы 5 млрд 698 млн руб. и 4 млрд 381 млн руб., за каждое из которых грозит до десяти лет заключения.

Следствие полагает, что все подсудимые входили в организованную группу, действовавшую с 24 июня 2021 года по 15 апреля 2024 года и совершившую хищение средств, выделенных из федерального бюджета РФ на поставку бортовых индивидуальных рационов питания (ИРП) для экипажей военных самолетов.

Это было сделано при реализации двух госконтрактов на суммы 14,5 млрд и 8,1 млрд руб., заключенных в январе и декабре 2022 года соответственно между ГПК и АО «Военторг». Последнее, в свою очередь, выступало исполнителем по госконтракту с Минобороны на оказание услуг по питанию для нужд военнослужащих в 2021–2024 годах, стоимость которого составила 186 млрд 884 млн руб.

СКР полагает, что победить в конкурсе на заключение договоров поставки ИРП с «Военторгом» ГПК удалось благодаря тому, что соучастники подготовили альтернативные предложения от подконтрольных им ООО «Торговый дом "Невский"» и ООО «КППП "Рускон"» на поставку сухпайков по более высокой цене. В итоге был выбран ГПК, предложивший меньшую цену.

Следствие утверждало, что в ходе исполнения госконтрактов в воинские части, расположенные в Московской, Ленинградской, Архангельской, Свердловской и Амурской областях, Нижнем Новгороде, Калининграде, Мурманске, Волгограде, Севастополе, Приморском и Хабаровском краях, а также в других регионах и городах, были поставлены сухпайки по завышенным ценам. Кроме того, по мнению следствия, товар не соответствовал требованиям, утвержденным для молочной продукции, а также техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Первоначально следствие заявляло о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. Затем в марте 2025 года ГСУ СКР предъявило фигурантам обвинение в хищении 22,6 млрд руб.— общей суммы двух госконтрактов. Но после того, как были получены результаты комиссионной товароведческой экспертизы, в окончательной редакции сумма ущерба снизилась вдвое — до 10 млрд 79 млн руб. При этом претензии по качеству товара у следствия отпали.

«Поступившими из бюджета денежными средствами Михайленко, Ковалевич и Котельников распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб государству в лице Минобороны»,— констатировал СКР.

В деле также упоминаются «неустановленные лица из числа сотрудников Минобороны», входившие в организованную группу, «которые отвечали за организацию материально-технического обеспечения» ведомства. Бизнесмена Котельникова следствие считает связующим звеном между ними — посредником, за деньги помогавшим ГПК заключать выгодные контракты с Минобороны РФ. Показания о том, что контракты достались предприятию в обмен на взятки бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову якобы при посредничестве Игоря Котельникова, на следствии дала акционер и замдиректора московского филиала ГПК Эльвира Смирнова. Однако господин Котельников это отрицал. В июле 2024 года, через месяц после ареста, он умер в СИЗО от сердечного приступа. Его родственники не согласились на прекращение дело в связи со смертью, так как это не является реабилитирующим обстоятельством.

Обвинение же Дмитрию Булгакову во взяточничестве в итоге не предъявили, ограничившись мошенничеством на сумму 49 млн руб. Дело экс-замминистра обороны расследовалось отдельно, оно завершено, в настоящее время фигурант знакомится с материалами.

Что касается Эльвиры Смирновой, которая занималась поисками поставщиков для ГПК, то акционер компании признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других фигурантов. Ее дело поступило в Басманный райсуд и рассматривается в закрытом режиме. При этом, несмотря на признательные показания, она осталась под стражей.

В свою очередь, гендиректор ГПК Валерий Ковалевич и руководитель филиала предприятия Александр Михайленко, по данным “Ъ”, вину отрицают. Они настаивают, что продукцию предприятие поставляло Минобороны по рыночным ценам и их не завышало. На допросах обвиняемые отмечали, что не были единственными поставщиками военных — другие предприятия направляли Минобороны продукцию по аналогичным ценам, однако к ним никаких претензий не возникло.

Предварительное слушание по уголовному делу назначено в Басманном суде на 28 сентября 2026 года.

Мария Локотецкая