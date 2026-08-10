Дорогу после ДТП с курским замгубернатора обновит воронежская фирма за 383 млн

«Курскавтодор» завершил поиск подрядчика для ремонта 15,5 км дороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. Контракт заключили с единственным участником конкурса — воронежским ООО «Газ ресурс» — по начальной цене 383 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. По данным полиции, именно на этой дороге 9 июля произошло ДТП с участием автомобиля первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. В аварии погибла 15-летняя девушка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, ремонту подлежит участок с км 2+500 по км 18+000. Работы необходимо выполнить с 1 января по 31 октября 2027 года. Финансирование осуществляется из областного бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «Газ ресурс» зарегистрировано в Воронеже в марте 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором предприятия является Виктор Соколов. Единственным учредителем выступает Сергей Соколинский. В 2025 году выручка составила 5,5 млрд, чистая прибыль — 26 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ДТП с участием служебного автомобиля первого заместителя губернатора Александра Чепика произошло 9 июля около 14:40 на пятом километре дороги Конышевка — Макаро-Петровское. Сам чиновник не пострадал. По данным полиции, столкновение произошло между автомобилем Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 года рождения и встречной Toyota, за рулем которой находился мужчина 1995 года рождения. После удара Daewoo врезался в Chevrolet, которым управлял автомобилист 1985 года рождения.

Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что одной из пострадавших стала 15-летняя девушка. Она ехала в машине своего брата, который, предварительно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на встречную полосу. Девушка впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Также пострадали три человека: брат погибшей был госпитализирован, двух сотрудников районного издания после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Кабира Гасанова