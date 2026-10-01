Акватория Черного моря сейчас малопригодна для безопасного судоходства, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причина, по его словам, заключается в «террористических действиях киевского режима».

Дмитрий Песков отметил, что Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировом рынке и продолжит искать альтернативные каналы экспорта. «И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которое предназначено для экспорта, а эта часть значительна»,— добавил он.

Из-за ударов ВСУ по грузовым судам в Черном и Азовском морях крупнейшие российские глубоководные зерновые терминалы (суммарная мощность перевалки — 26,1 млн тонн в год) НКХП, НЗТ и КСК прекратили работу, а навигация оказалась затруднена. Маршруты поставок сместились в порты Балтийского моря.

Правительство Эстонии запретило транзит российского и белорусского зерна. Решение власти страны обосновали тем, что пытаются снизить доходы российских предпринимателей и ограничить источники финансирования военной деятельности. Дмитрий Песков отметил, что Таллин таким образом внесет свой вклад в нехватку продовольствия на мировых рынках.