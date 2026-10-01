Песков обвинил Украину в нарушении поставок зерна через Черное море
Песков: Черное море малопригодно для безопасного судоходства из-за ударов ВСУ
Акватория Черного моря сейчас малопригодна для безопасного судоходства, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причина, по его словам, заключается в «террористических действиях киевского режима».
Дмитрий Песков отметил, что Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировом рынке и продолжит искать альтернативные каналы экспорта. «И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которое предназначено для экспорта, а эта часть значительна»,— добавил он.
Из-за ударов ВСУ по грузовым судам в Черном и Азовском морях крупнейшие российские глубоководные зерновые терминалы (суммарная мощность перевалки — 26,1 млн тонн в год) НКХП, НЗТ и КСК прекратили работу, а навигация оказалась затруднена. Маршруты поставок сместились в порты Балтийского моря.
Правительство Эстонии запретило транзит российского и белорусского зерна. Решение власти страны обосновали тем, что пытаются снизить доходы российских предпринимателей и ограничить источники финансирования военной деятельности. Дмитрий Песков отметил, что Таллин таким образом внесет свой вклад в нехватку продовольствия на мировых рынках.
Переориентация экспорта на северо-западные порты не дает равноценной замены черноморскому маршруту. По оценке Андрея Сизова, через Азово-Черноморский бассейн проходило 80–90% российского зернового экспорта, тогда как Новороссийск отгружал 3,5 млн тонн в месяц, а Усть-Луга и Высоцк — лишь 100–200 тыс. тонн.
Дополнительным вариантом остаются порты стран Балтии: их мощности оцениваются в 5–6 млн тонн за сезон и не полностью загружены. Однако для работы через них требуется отдельно выстраивать оплату, а поставки могут сопровождаться политическими противоречиями; при этом, по оценке эксперта, полностью закрыть доступ к этим портам нельзя по действующим нормам Всемирной торговой организации.
Ограничение вывоза уже создавало нагрузку на внутреннюю цепочку поставок: в Ростовской области зерно скапливалось у сельхозпредприятий и на линейных элеваторах, а финансовые потоки аграриев, по словам Михаила Марышева, останавливались. Морская логистика при этом остается уязвимой: суда, следующие из России и Украины, сталкиваются с рисками ударов по портам и морских мин.