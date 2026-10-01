Песков допустил изменение отношений России и Венгрии из-за высылки дипломатов
Решение министерства иностранных дел Венгрии выслать 10 российских дипломатов, вероятно, повлияет на отношения Будапешта и Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Полностью исключать влияние «недружественных действий» на экономические отношения стран, по мнению господина Пескова, нельзя. «Но логика диктует все-таки необходимость продолжения этого взаимодействия, и мы надеемся, что эта логика возобладает»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-секретарь президента признал, что отношение нынешнего руководства Венгрии сильно отличается от того, каким оно было при бывшем премьере Викторе Орбане.
МИД Венгрии объяснил решение выслать российских дипломатов их «деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Ведомство подчеркнуло, что это не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Россия в ответ вышлет сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств в Казани и Санкт-Петербурге.
Дипломатический конфликт не означает автоматического прекращения экономических связей. Венгрия объясняет высылку соображениями национальной безопасности, но одновременно заявляет, что не заинтересована в эскалации напряженности с Россией.
Наиболее чувствительным ограничителем для дальнейшего ухудшения отношений остается энергетика: в апреле 2026 года венгерский политик говорил, что Будапешт пока не планирует отказываться от импорта российской нефти, поскольку это могло бы навредить самой Венгрии. Поэтому политическое взаимодействие может осложняться, тогда как отказ от отдельных экономических каналов требует для Венгрии отдельной оценки собственных издержек.