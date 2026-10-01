Песков допустил изменение отношений России и Венгрии из-за высылки дипломатов

Решение министерства иностранных дел Венгрии выслать 10 российских дипломатов, вероятно, повлияет на отношения Будапешта и Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полностью исключать влияние «недружественных действий» на экономические отношения стран, по мнению господина Пескова, нельзя. «Но логика диктует все-таки необходимость продолжения этого взаимодействия, и мы надеемся, что эта логика возобладает»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»). Пресс-секретарь президента признал, что отношение нынешнего руководства Венгрии сильно отличается от того, каким оно было при бывшем премьере Викторе Орбане.

МИД Венгрии объяснил решение выслать российских дипломатов их «деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Ведомство подчеркнуло, что это не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Россия в ответ вышлет сотрудников венгерского посольства в Москве, а также генконсульств в Казани и Санкт-Петербурге.