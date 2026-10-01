Троих жителей Сургута осудили за легализацию 35 мигрантов

Сургутский городской суд вынес приговор троим жителям города за организацию незаконного пребывания 35 иностранцев в России. Об этом сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Их признали виновными в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По данным суда, фигуранты действовали в составе организованной группы. Они разработали план, распределили между собой роли и с декабря 2020 года по 24 октября 2023 года организовали незаконное пребывание в России 35 иностранцев.

«Для этого использовались фиктивные трудовые договоры, на основании которых иностранцы получали право незаконно находиться на территории РФ. Действия злоумышленников лишили сотрудников уполномоченных государственных органов возможности осуществлять контроль за соблюдением миграционного учета и передвижением иностранных граждан»,— сообщили в пресс-службе судов.

Суд назначил фигурантам от трех до трех с половиной лет лишения свободы, а также штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Полина Бабинцева