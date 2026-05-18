Природный заказник площадью 2,6 тысячи га создают в Воронежской области

«Ъ-Черноземье» ознакомился с проектом постановления правительства Воронежской области о создании природного заказника «Меловое правобережье реки Толучеевка». В соответствии с документом в Калачеевском районе предполагается образовать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) областного значения площадью 2579 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В положении о заказнике отмечается, что ООПТ «включает природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую ценность, и предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях». В пояснительной записке также указано, что на территории выявлено 29 видов растений, занесенных в Красную книгу Воронежской области, из которых десять содержатся в Красной книге России. Кроме того, обнаружено девять видов животных из региональной Красной книги и два — из федеральной.

Заказник образуют без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у правообладателей. Земли лесного фонда на территории отсутствуют. ООПТ передадут в ведение министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области. Управление доверят Дирекции особо охраняемых природных территорий.

В начале мая «Ъ-Черноземье» также писал о создании в Воронежской области памятника природы областного значения «Колыбелкинский пещерный комплекс» на территории Лискинского района. Общая площадь комплекса составляет 1,94 га.

Денис Данилов