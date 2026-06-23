Корпорация спустилась в Почаинский овраг

Корпорация развития Нижегородской области назначена управлять региональным АО «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» (ДиРОН). Это общество выступает генподрядчиком по затянувшемуся проекту создания террасного парка в Почаинском овраге. Изначально завершить благоустройство оврага планировалось еще осенью 2024 года, но с тех пор сроки неоднократно сдвигались. Готовность террасного парка оценивается в 65%, очередной срок ввода объекта намечен на конец 2026 года. Пока заказчик Нижнего Новгорода и ДиРОН не договорились об увеличении расходов на парк в овраге, а муниципалитет пока не отменил понижающий коэффициент по контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство террасного парка в Почаинском овраге

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство террасного парка в Почаинском овраге

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 18 июня Корпорация развития Нижегородской области стала управляющей компанией по отношению к областному АО ДиРОН — это общество участвует в нескольких знаковых проектах Нижнего Новгорода. В том числе оно выступает генподрядчиком по проекту благоустройства Почаинского оврага, который предполагает создание террасного парка сметной стоимостью 2,96 млрд руб.

В корпорации пояснили, что ДиРОН был передан им в управление из-за наличия «успешного опыта в эксплуатации и развитии инфраструктуры региона».

Заказчиком создания террасного парка выступает ГУММиД Нижнего Новгорода, а непосредственно строительство по договору с ДиРОН ведут структуры группы «Крокус Интернешнл». Муниципальный контракт был заключен в октябре 2022 года, и изначально парк хотели построить к ноябрю 2025 года. Однако сроки работ затянулись из-за длительных процессов по передаче площадки от одного муниципального заказчика к другому.

Также пришлось корректировать проектную документацию, судиться и выкупать частные объекты недвижимости под снос, решать вопросы с обнаружившимся на участке бесхозным бомбоубежищем, что повлияло на сроки.

По последним договоренностям, ввод террасного парка намечен на конец 2026 года.

Инженерная часть работ уже выполнена: в овраге переложили ливневый коллектор, смонтировали новую систему водоотведения, а также укрепили склоны для предотвращения оползней. Как сообщили в ГУММиД, общая техническая готовность террасного парка составляет 65%, необходимо выполнить благоустройство оврага, его озеленение и установить малые архитектурные формы.

«В настоящее время работы по созданию террасного парка не остановлены, ведется строительство пешеходного моста», — отметили представители заказчика.

Судя по социальным сетям, местные жители больше всего недовольны именно отсутствием моста через Почаинский овраг, из-за чего людям приходится обходить большую огороженную территорию стройки. До начала благоустройства овраг долгие годы зарастал деревьями и кустами, поэтому массово горожане им почти не пользовались. В то же время мост через овраг был одним из популярных пешеходных маршрутов, позволяющих сэкономить время в пути от Большой Покровской до Ильинской.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», строительство террасного парка приостанавливалось из-за финансовых противоречий. Строители, которым из-за объема дополнительных работ не хватило денег, попросили отменить понижающий коэффициент, введенный муниципальным заказчиком при заключении контракта. Речь шла о сумме около 300 млн руб. Однако в администрации Нижнего Новгорода после консультаций с прокуратурой отказались отменять этот коэффициент, сославшись на принципы эффективности Бюджетного кодекса РФ, обязывающего участников госзаказа «достигать заданных результатов с использованием наименьшего объема средств».

По этому поводу в АО ДиРОН подготовили и передали в ГУММиД Нижнего Новгорода проект дополнительного соглашения об увеличении расходов на скорректированный проект благоустройства. Однако заказчик и генподрядчик еще не договорились, и соглашение не подписано.

В Корпорации развития Нижегородской области подтвердили, что в настоящее время идет согласование изменений условий муниципального контракта между ГУММиД и ДиРОН в связи с увеличением стоимости объекта после прохождения госэкспертизы.

В «Крокус Интернешнл» не ответили на запрос, когда именно они рассчитывают завершить создание террасного парка в Нижнем Новгороде и что сейчас происходит с финансированием строительства.

Роман Кряжев