Свердловские власти предложили повысить плату за ЖКУ не более чем на 15%

Правительство Свердловской области предлагает ограничить рост размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года на уровне не более чем 15%, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как пояснили в департаменте, согласно действующему законодательству решение об изменении предельного размера платы граждан за коммунальные услуги принимает правительство РФ, а регионы направляют в ФАС свои предложения.

«Предложенный индекс изменения платы сформирован на основе объективных макроэкономических показателей, определяемых Министерством экономического развития РФ в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»,— сообщили в департаменте.

Ежегодная индексация необходима для поддержания непрерывной и бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры, пояснили в департаменте. Средства, полученные за счет изменения тарифов, планируется направить в том числе на обновление инженерных сетей, внедрение новых технологий и обеспечение надежности объектов коммунального хозяйства. При формировании индекса также учитывался рост расходов на оплату труда работников отрасли.

Предельные индексы для муниципалитетов Свердловской области будут установлены после утверждения соответствующих показателей в декабре 2026 года.

Полина Бабинцева