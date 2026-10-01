Патрушев: Путин дал поручения по безопасности Калининградской области
Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его словам, соответствующие структуры занимаются этим вопросом.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Никакие угрозы реализовать они (страны НАТО.— “Ъ”) не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость»,— сказал Николай Патрушев на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных (цитата по ТАСС).
Восточный фланг НАТО в последние месяцы начал укреплять позиции после вывода части американского военного контингента из стран Европы и заявлений некоторых европейских государств об угрозе нападения со стороны России. В МИД России утверждают, что страны блока отрабатывают операции по блокаде Калининграда. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что непосредственной угрозы территории альянса со стороны России нет.
Для безопасности Калининградской области критична не только военная защита, но и сохранение грузового сообщения. В июне 2022 года после ограничений железнодорожного и автомобильного транзита через Литву грузы можно было доставлять только морем, однако перенаправить на этот маршрут весь товарный поток имеющимися судами было бы недостаточно.
Военный сценарий имеет отдельное последствие: в декабре 2025 года Владимир Путин связывал возможную блокаду региона с риском крупномасштабного конфликта и дальнейшей эскалации. В июле 2025 года Николай Патрушев заявлял, что на военное посягательство Россия ответит всеми средствами, предусмотренными доктриной ядерного сдерживания.