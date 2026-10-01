Патрушев: Путин дал поручения по безопасности Калининградской области

Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его словам, соответствующие структуры занимаются этим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Никакие угрозы реализовать они (страны НАТО.— “Ъ”) не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле — будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость»,— сказал Николай Патрушев на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных (цитата по ТАСС).

Восточный фланг НАТО в последние месяцы начал укреплять позиции после вывода части американского военного контингента из стран Европы и заявлений некоторых европейских государств об угрозе нападения со стороны России. В МИД России утверждают, что страны блока отрабатывают операции по блокаде Калининграда. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что непосредственной угрозы территории альянса со стороны России нет.