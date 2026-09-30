Страны НАТО проводят «агрессивные учения» у российских границ: отрабатывают сценарии наступления, потенциальную блокаду Калининградской области, изоляцию балтийских портов и переброску войск через Сувалкский коридор, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наращивается численность вооруженных сил, беспрецедентного уровня достигают оборонные расходы граничащих с Россией стран-членов НАТО. Расширяется военная инфраструктура альянса»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости». По ее словам, в странах НАТО в ускоренном темпе строятся новые военные объекты, а гражданские технологии интегрируются в оборонную сферу.

«Если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другая война, она будет очень короткой»,— добавила Мария Захарова. Она заверила, что Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам, но при необходимости сможет предотвратить любую агрессию.

Европейские страны активизировали разговоры об угрозе гибридных атак со стороны России после того, как немецкие правоохранительные органы нашли начиненный взрывчаткой беспилотник в аэропорту Лейпцига. Власти страны обвинили Москву в причастности к инциденту. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил, что ЕС официально закрепил подготовку к масштабному военному противостоянию с Россией в своих стратегических документах, которые рассчитаны до 2030 года.