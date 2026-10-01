Пожароопасный сезон закончится в Воронежской области 10 ноября

Правительство Воронежской области подготовило постановление, в соответствии с которым окончание пожароопасного сезона в регионе устанавливается на 10 ноября. В 2026 году пожароопасный период официально начался в области с 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В пожароопасный период использование открытого огня не запрещено, но допускается только при строгом соблюдении установленных правил и норм безопасности. В частности, сжигание сухой травы, веток и мусора на частных и садовых участках разрешено при условии соблюдения расстояния не менее 15 метров до зданий и сооружений.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», особый противопожарный режим в Воронежской области в этом году также начал действовать с 1 апреля. Его более раннее введение связали с «огненными уборками», которые устраивали жители региона вопреки правилам пожарной безопасности. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас особый противопожарный режим установлен в 18 муниципальных образованиях Воронежской области.

По информации регионального ГУ МЧС, в отдельных районах области сейчас фиксируют максимум третий класс пожарной опасности (средняя). Наибольшая вероятность возникновения природных пожаров наблюдается в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Воробьевском, Петропавловском, Россошанском и Калачеевском районах.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что особый противопожарный режим в Курской области отменили с 21 сентября, а в Белгородской — с 30 сентября.

Денис Данилов