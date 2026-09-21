Особый противопожарный режим отменяют в Курской области

В связи со стабилизацией пожарной обстановки и понижением класса пожарной опасности в лесах принято решение о снятии особого противопожарного режима на территории Курской области. Соответственно, ранее введенные ограничения и запреты будут сняты. Об этом 21 сентября проинформировал заместитель губернатора Олег Горячев на еженедельном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господин Горячев уточнил, что «соответствующий документ сегодня будет представлен на подпись и опубликован официально». Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров и использование открытого огня. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляют до 20 тыс. руб.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», в ближайшие сутки в Курской области — облачно с прояснениями. Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные. В дневное время 22 сентября местами также пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в прошлом году ввести особый противопожарный режим в Курской области потребовалось в сентябре из-за установления на большей части территории региона четвертого класса пожарной опасности. Отмена ограничений последовала только в середине октября.

Денис Данилов