Особый противопожарный режим отменяют в Белгородской области с 30 сентября

В Белгородской области с 30 сентября прекращает действовать особый противопожарный режим, введенный 6 мая. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Местные жители снова могут посещать леса и въезжать в них на транспорте, а также организовывать там культурно-массовые и спортивные мероприятия.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», 30 сентября в Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит от +3°C до +8°C, а днем — от +14°C до +19°C.

Годом ранее особый противопожарный режим в регионе начал действовать 21 апреля из-за жаркой, сухой и ветреной погоды. Снять введенные ограничения удалось только 27 октября.

С 21 сентября противопожарный режим отменили в Курской области.

Кабира Гасанова