Гуцан: нежелательные организации внушают подросткам деструктивные идеи
Генпрокурор Александр Гуцан утверждает, что большинство организаций, признанных в России нежелательными, пагубно воздействовали на молодежь. По его словам, эти организации продвигали среди подростков «деструктивные идеи».
Господин Гуцан выступил с докладом на заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заявил, что продвижение идей, «подрывающих нравственные устои», во многих случаях происходит «под прикрытием финансируемых из-за рубежа псевдогуманитарных проектов». В качестве примера он привел Бард-колледж (Bard College; признан нежелательным в России). Эта организация «насаждала среди подростков культурный и нравственный нигилизм, планомерно формировала условия для их радикализации», уверяет генпрокурор.
«Примечательно, что 90% иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, пагубно воздействовали на молодежь именно через образование и просвещение»,— сказал Александр Гуцан (цитата по «Интерфаксу»).
По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в России кратно возросло число подростков, вовлеченных в террористические преступления. Как считают в ведомстве, детей в совершение преступлений втягивают профессионально подготовленные военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон стране. Владимир Путин требовал жестко реагировать на попытки дестабилизировать политическую обстановку.
В 2021 году претензии к Бард-колледжу формулировались вокруг его сотрудничества с факультетом свободных искусств и наук СПбГУ. В обращении утверждалось, что факультет использовали как часть международной сети образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората и насаждения враждебной идеологии; Генпрокуратура называла такую деятельность угрозой основам конституционного строя и безопасности России.
Связь с учащимися обеспечивалась через образовательную инфраструктуру: в 2020 году на факультете учились около 700 студентов, которые регулярно ездили на стажировки в Бард-колледж. Формулировки о целях такой работы, включая воспитание молодежи в прозападном ключе и формирование протестного электората, исходили от заявителей претензий.