Генпрокурор Александр Гуцан утверждает, что большинство организаций, признанных в России нежелательными, пагубно воздействовали на молодежь. По его словам, эти организации продвигали среди подростков «деструктивные идеи».

Господин Гуцан выступил с докладом на заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заявил, что продвижение идей, «подрывающих нравственные устои», во многих случаях происходит «под прикрытием финансируемых из-за рубежа псевдогуманитарных проектов». В качестве примера он привел Бард-колледж (Bard College; признан нежелательным в России). Эта организация «насаждала среди подростков культурный и нравственный нигилизм, планомерно формировала условия для их радикализации», уверяет генпрокурор.

«Примечательно, что 90% иностранных и международных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, пагубно воздействовали на молодежь именно через образование и просвещение»,— сказал Александр Гуцан (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в России кратно возросло число подростков, вовлеченных в террористические преступления. Как считают в ведомстве, детей в совершение преступлений втягивают профессионально подготовленные военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон стране. Владимир Путин требовал жестко реагировать на попытки дестабилизировать политическую обстановку.