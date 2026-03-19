Гуцан отчитался о работе Генпрокуратуры в 2025 году. Главное

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан выступил с докладом на коллегии ведомства с участием Владимира Путина. По словам главы Генпрокуратуры, в 2025 году государству передано имущество на 4 трлн рублей и более 50 тыс. объектов недвижимости. Главные заявления господина Гуцана — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

СВО Российские прокуроры защитили в 2025 году права 620 тыс. военных и членов их семей, перечислено более 18 млрд руб. социальной поддержки.

Прокуроры в 2025 году пресекли поставки в войска некачественных боеприпасов и БПЛА.

Пытающиеся нажиться на оборонных контрактах должны нести строгую ответственность.

Дети Число подростковых преступлений выросло на 10%, в том числе особо тяжких — почти наполовину.

В России кратно возросло число подростков, вовлеченных в террористические преступления.

Детей в совершение преступлений втягивают профессионально подготовленные военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон России.

Коррупция Почти 1 тыс. служащих уволены в России в связи с утратой доверия — на треть больше, чем годом ранее.

У коррупционеров изъяли 2 тыс. объектов недвижимости и иного имущества на 1,6 трлн руб.

Около 1,1 тыс. осужденных за коррупцию находятся в зоне СВО.

Конфискация Более 50 тыс. объектов недвижимости, незаконно выбывших из владения государства, было истребовано в казну, возвращено 120 тыс. га земель.

По искам прокуратуры государству передано имущество на 4 трлн рублей.

Стратегические предприятия на 2 трлн руб. возвращены из-под иностранного влияния под контроль РФ.

Запреты Деятельность 112 иностранных организаций была признана в России нежелательной.

Доступ к 62 тыс. сайтов с опасным контентом был запрещен.