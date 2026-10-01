Хуснуллин допустил донастройку механизма семейной ипотеки

При необходимости власти могут донастроить механизм семейной ипотеки, условия которой обновлены с 1 октября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил, что неизменными остались условия кредитования для новых регионов и Дальнего Востока, которые назвал стратегическими территориями развития страны.

По словам вице-премьера, изменения внесли, чтобы снизить нагрузку на бюджет и сделать семейную ипотеку «более целевой, более привязанной к конкретным регионам». «Не простые, но необходимые изменения. Поэтому будем смотреть, как это повлияет в целом на рынки,— уточнил господин Хуснуллин (цитата по "РИА Новости"). — При необходимости будем что-то настраивать для того, чтобы, самое главное, обеспечить постройку всех домов, куда люди вложили свои деньги».

С 1 октября в России изменили условия выдачи семейной ипотеки — срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от количества детей в семье. Для некоторых категорий семей ставки по жилищным кредитам выросли вдвое. Минфин говорил, что при выполнении некоторых условий ставку по госпрограмме могут снизить до 6%.

Подробнее о новых условиях — в материале «Ъ» «Жилье подстраивают под демографию».