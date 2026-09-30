Минфин назвал условия снижения ставки до 6% по семейной ипотеке с 1 октября
С 1 октября в России изменили условия выдачи семейной ипотеки — срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от количества детей в семье. Для некоторый категорий семей ставки по жилищным кредитам выросли вдвое. При выполнении некоторых условий ставку по госпрограмме могут снизить до 6%, рассказали «РБК Недвижимости» в Минфине РФ.
«Если размер первоначального взноса составит 50% и более от стоимости жилья, то для семей сохранится базовая льготная ставка 6% вне зависимости от количества детей и региона покупки недвижимости», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Если такой крупной суммы нет сразу, то возможность снизить ставку до 6% сохраняется в течение первого года кредита. Как уточнили в министерстве финансов, сделать это будет можно через процедуру рефинансирования кредита, если в течение первого года будет выплачено либо 50% от стоимости недвижимости, купленной с привлечением семейной ипотеки, либо 50% от величины кредита, взятого по семейной ипотеке.
Подробнее о новых условиях семейной ипотеки — в материале «Жилье подстраивают под демографию».
Для льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство ставка 6% сохраняется независимо от количества детей в семье и региона, где приобретается недвижимость. В этой части программы параметры, которые меняют условия жилищных кредитов для других заемщиков, не влияют на размер ставки.
Поэтому для семей, использующих программу именно для ИЖС, ключевым остается соответствие условиям такого кредита, а не число детей или место строительства.