Минфин назвал условия снижения ставки до 6% по семейной ипотеке с 1 октября

С 1 октября в России изменили условия выдачи семейной ипотеки — срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от количества детей в семье. Для некоторый категорий семей ставки по жилищным кредитам выросли вдвое. При выполнении некоторых условий ставку по госпрограмме могут снизить до 6%, рассказали «РБК Недвижимости» в Минфине РФ.

«Если размер первоначального взноса составит 50% и более от стоимости жилья, то для семей сохранится базовая льготная ставка 6% вне зависимости от количества детей и региона покупки недвижимости», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Если такой крупной суммы нет сразу, то возможность снизить ставку до 6% сохраняется в течение первого года кредита. Как уточнили в министерстве финансов, сделать это будет можно через процедуру рефинансирования кредита, если в течение первого года будет выплачено либо 50% от стоимости недвижимости, купленной с привлечением семейной ипотеки, либо 50% от величины кредита, взятого по семейной ипотеке.

Подробнее о новых условиях семейной ипотеки — в материале «Жилье подстраивают под демографию».