В Оренбургской области днем 1 октября объявили опасность атаки БПЛА

На территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в 15:42 (MSK+2) в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предупреждение было опубликовано в четверг, 1 октября. Жителей просят быть бдительными. Телефон экстренных служб — 112.

На данный момент опасность атаки БПЛА также введена на территориях Самарской и Ульяновской областей, в аэропортах введены ограничения на прием и отправление самолетов. Ранее «Ъ» сообщал, что в Ульяновской области все силы были переведены в режим повышенной готовности.

Яна Вежлева