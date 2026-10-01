Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы

Ограничения на прием и отправление рейсов введены в ульяновском аэропорту Баратаевка днем в четверг, 1 октября. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.

По данным табло аэропорта Баратаевка, в настоящее время ни один из рейсов не задержан. В регионе объявлен режим «Беспилотная опасность».

В соседней с Ульяновской Самарской области днем в четверг также объявлена угроза беспилотной опасности.

Георгий Портнов