Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет рейсы
Ограничения на прием и отправление рейсов введены в ульяновском аэропорту Баратаевка днем в четверг, 1 октября. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.
По данным табло аэропорта Баратаевка, в настоящее время ни один из рейсов не задержан. В регионе объявлен режим «Беспилотная опасность».
В соседней с Ульяновской Самарской области днем в четверг также объявлена угроза беспилотной опасности.