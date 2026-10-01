В Ульяновской области все силы переведены в режим повышенной готовности из-за беспилотной опасности

На территории Ульяновской области действует режим беспилотной опасности, все силы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор Ульяновской области призвал соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам. Он напомнил, что категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Ранее сообщалось об ограничениях на прием и отправление рейсов в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

Руфия Кутляева