С бывшего главы минстроя Башкирии и его сообщников взыскали более 454 млн рублей

Октябрьский райсуд Уфы по иску районной прокуратуры взыскал с бывшего министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева и его сообщников более 454,7 млн руб. в доход государства за ущерб, нанесенный бюджету при строительстве социальных учреждений. Кроме бывшего чиновника ответчиками стали экс-заместитель директора Управления строительства №3 ФСИН России Руслан Валишин, учредители ООО «Капитал-строй» Васиф Ашрафов и Алексей Лесин и владелец ООО «Строительная фирма №3» Ильфир Минибаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Бывший министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

С 2018 по 2019 год подчиненное господину Кучарбаеву Управление капитального строительства Башкирии и Управление строительства №3 ФСИН России заключили семь контрактов на строительство детских садов, спецшколы и социально-культурного центра в Кармаскалинском, Гафурийском, Дуванском районах Башкирии, а также в Уфе, Туймазах и Кумертау. Общая стоимость контрактов превысила 492,9 млн руб.

По версии прокуратуры, мало того, что генподрядчик получал контракты в обход торгов, так и передавал их субподрядчикам — «Капитал-строю» и «Строительной фирме №3», являясь по сути посредником между заказчиком и коммерческими организациями. Своей техники и работников у учреждения не было. Сумма контрактов Управления строительства №3 ФСИН России с ООО «Строительная фирма №3» и ООО «Капитал-строй» составила 454,2 млн руб.

Правоохранительные органы считают, что конечные подрядчики были аффилированы с Рамзилем Кучарбаевым, так как компании возглавляли его знакомые и друзья. Таким образом, считает надзорное ведомство, коммерческие организации благодаря связям с чиновником получили преференции, что привело к ограничению конкуренции.

В судебном заседании ответчики требования не признали, заявив о недоказанности вины и пропуске исковой давности.

В июле 2023 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил господина Кучарбаева к девяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий при контрактах с Управлением строительства №3 ФСИН России (срок учитывал предыдущее наказание за служебный подлог при приемке очистных сооружений в Кумертау). Шестой кассационный суд общей юрисдикции спустя год изменил приговор на шесть лет лишения свободы.

Руслан Валишин сначала получил пять лет колонии. В феврале этого года с учетом этого приговора ему назначили восемь лет лишения свободы по другому делу — о превышении должностных полномочий при реконструкции уфимских парков. Однако в июне Верховный суд Башкирии смягчил наказание, назначив по второму делу 50 тыс. руб. штрафа.

Рассматривавший гражданский иск прокуратуры Октябрьский райсуд Уфы признал доказанной вину ответчиков, сославшись на вступившие в силу приговоры в отношении Рамзиля Кучарбаева и Руслана Валишина. Солидарно с них и аффилированных с ними предпринимателей взыскано, с учетом госпошлины, 454,7 млн руб.

Идэль Гумеров