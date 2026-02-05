В Уфе вынесли приговор экс-начальнику управления капстроительства мэрии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Уфы Андрею Осипову и экс-заместителю директора Федерального государственного унитарного предприятия Управление строительства №3 ФСИН России Руслану Валишину. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в 2019 году подсудимые в нарушение конкурсных процедур заключили муниципальные контракты на ремонт парка Кашкадан, сквера Волна и строительство крытого катка. Для выполнения работ привлекли подрядные организации по цене, ниже установленной соглашениями. В результате Управление строительства №3 ФСИН необоснованно удержало более 27 млн руб., причинив ущерб городскому бюджету.

Суд приговорил Андрея Осипова к пяти годам, а Руслана Валишина — к восьми годам колонии общего режима и лишил их права занимать определенные должности на два и три года соответственно. Кроме того, суд взыскал с них сумму причиненного ущерба.

В июле 2023 года тот же суд признал Руслана Валишина виновным в похожем преступлении и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда причиной к уголовному делу послужило заключение с региональным минстроем 50 госконтрактов по строительству соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб.

