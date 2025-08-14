Брокер попался на любви к детям

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 октября 40-летнего брокера, совладельца компании «Банки Маркет» Вадима Шукурова, обвиняемого в совращении малолетних. По предварительным данным, он знакомился на улице со школьницами и предлагал им деньги за интим. Его защита от комментариев воздержалась.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шукуров на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Шукуров на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С заявлением о привлечении брокера Вадима Шукурова к уголовном ответственности в СКР обратилась мать одной из школьниц. По данным источника «Ъ-Урал», обвиняемый познакомился с двумя девушками, которым не исполнилось 16 лет, на улице Вайнера в Екатеринбурге. Брокер пригласил их к себе на съемную квартиру, где они занимались с ним сексом. Интим был снят на видео, которое оказалось у друзей девушек. Они решили шантажировать маму одной из пострадавших, чтобы она заплатила за непубликацию видео в социальных сетях. После чего она и обратилась в правоохранительные органы.

СКР возбудил уголовное дело по ч.4. ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). 11 августа следователи задержали Вадима Шукурова.

Вадим Шукуров — брокер, совладелец компании «Банки Маркет», которая помогает юридическим и физическим лицам в получении кредитов и займов. Организация сотрудничает с 70 банками по Екатеринбургу. Ранее обвиняемый часто давал интервью в СМИ, вел свой блог. У него три высших образования: экономическое, музыкальное и PR.

Заседание по вынесению меры пресечения прошло в Ленинском райсуде Екатеринбурга в закрытом режиме, поскольку пострадавшими являются несовершеннолетние. Суд принял решение заключить брокера под стражу на два месяца. Во время оглашения решения суда Вадим Шукуров прятал лицо руками.

Защитник по соглашению Вадима Шукурова отказался комментировать ход дела, сославшись на адвокатскую тайну. Не стали комментировать расследование ни в СКР, ни в компании «Банки Маркет».

Известно, что Вадим Шукуров ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году, как следует из картотеки Кировского районного суда, он был осужден по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). «Шукуров организовал хищение денежных средств заемщиком путем представления в Сбербанк заведомо ложных и недостоверных сведений»,— говорится в картотеке суда. Тогда его приговорили к 660 часам обязательных работ.

Артем Путилов, Екатеринбург