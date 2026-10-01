Песков уточнил слова о ядерном оружии и блокаде Калининграда

Предупреждение России о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининграда не стоит воспринимать как конфронтационное, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал Калининград неотъемлемой частью России и пообещал, что власти будут «в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность» региона.

Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать слова генсека НАТО Марка Рютте о получении альянсом предупреждения России. Пресс-секретарь сказал, что это заявление российской стороны было сделано на фоне продолжающейся «достаточно стремительной милитаризации Европы». Он уточнил, что подавляющее большинство европейских стран «принимает непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины».

«Они поставляют своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение... Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий, самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации»,— заявил представитель Кремля.

Восточный фланг НАТО с лета начал укреплять свои позиции после вывода части американского военного контингента из стран Европы и заявлений некоторых европейских государств об угрозе нападения со стороны России. В МИД РФ утверждают, что страны НАТО отрабатывают операции по блокаде Калининграда. Генсек НАТО на этой неделе сказал, что непосредственной угрозы территории альянса со стороны России нет.