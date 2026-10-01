Песков уточнил слова о ядерном оружии и блокаде Калининграда
Предупреждение России о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининграда не стоит воспринимать как конфронтационное, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал Калининград неотъемлемой частью России и пообещал, что власти будут «в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность» региона.
Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать слова генсека НАТО Марка Рютте о получении альянсом предупреждения России. Пресс-секретарь сказал, что это заявление российской стороны было сделано на фоне продолжающейся «достаточно стремительной милитаризации Европы». Он уточнил, что подавляющее большинство европейских стран «принимает непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины».
«Они поставляют своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение... Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий, самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации»,— заявил представитель Кремля.
Восточный фланг НАТО с лета начал укреплять свои позиции после вывода части американского военного контингента из стран Европы и заявлений некоторых европейских государств об угрозе нападения со стороны России. В МИД РФ утверждают, что страны НАТО отрабатывают операции по блокаде Калининграда. Генсек НАТО на этой неделе сказал, что непосредственной угрозы территории альянса со стороны России нет.
В российских заявлениях блокада Калининградской области описывалась не только как ограничение транзита, но и как воздушное и морское перекрытие региона. Российская дипмиссия связывала такой сценарий с высоким риском вооруженного столкновения и возможностью превентивных ударов по центрам принятия решений в странах НАТО уже на ранней стадии конфликта.
Практическим фоном для подобных формулировок остается спор июня 2022 года: 18 июня власти Литвы заблокировали транзит санкционных товаров в Калининград из других регионов России. Российская сторона назвала это нарушением и пообещала ответные меры, что тогда же сопровождалось предупреждением сенатора Владимира Джабарова о риске вооруженного конфликта.