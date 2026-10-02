К читателям газеты «Коммерсантъ»

Радость Торы

Симхат Тора — праздник радости Торы. В этот день завершается годичный цикл ее чтения, и сразу начинается новый: прочитав последние строки, мы вновь открываем первую главу — рассказ о сотворении мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Но главная традиция Симхат Тора на первый взгляд кажется необычной. В праздник, посвященный Торе, мы не изучаем ее, а берем закрытые свитки в руки и танцуем с ними. И именно закрытый свиток помогает понять одну из важных идей этого дня.

Когда Тора открыта, между людьми видна разница. Один изучает ее много лет и способен рассуждать о сложных текстах, другой только начинает знакомиться с еврейской традицией. Но когда свиток закрыт и мы танцуем с ним, эти различия перестают иметь значение. В этом танце все равны.

Связь человека с Торой не определяется объемом его знаний. Она гораздо глубже. Человек может знать очень много или совсем немного, но сама эта связь остается неотъемлемой частью его еврейской души. Поэтому радость Симхат Тора принадлежит каждому.

Тема единства проходит через весь месяц Тишрей. В Йом Кипур, в момент тшувы, мы обращаемся к самой сущности души — к тому уровню, на котором различия между людьми отходят на второй план. В Суккот единство становится зримым: мы соединяем четыре разных вида растений. Наши мудрецы сравнивают их с разными людьми: у каждого свои знания, свои достоинства и свой путь. Но заповедь можно исполнить, только собрав все четыре вида вместе. Единство не требует от нас стать одинаковыми. Каждый сохраняет свою особенность, оставаясь частью целого.

В Симхат Тора мы видим продолжение этой мысли в общем танце со свитками Торы. Здесь уже не важно, насколько человек образован, какое положение занимает и насколько хорошо знает традицию. Все танцуют с Торой и все одинаково с ней связаны.

После праздника человек возвращается к работе, семье, заботам и обычному ритму жизни. В еврейской традиции с завершением праздничного месяца связано выражение: «И пошел своим путем». Теперь важно сохранить то, что было приобретено в эти дни.

Любавичский Ребе сравнивает это с этрогом. Этот плод остается на дереве в течение всего года, проходит через разные сезоны и при этом продолжает расти. Так и единство, которое особенно легко почувствовать в праздничные дни, должно сохраняться и в повседневной жизни.

Мы не можем весь год танцевать со свитком Торы. Но можем пронести через весь год то, что открывается нам в этом танце: нашу связь с Торой, со Всевышним и друг с другом. А знания Торы должны находить продолжение в поступках, в отношении к семье, близким и окружающим людям.

Желаю, чтобы радость Симхат Тора сопровождала нас в наступившем году, чтобы изучение Торы приносило новые открытия, а ее мудрость помогала принимать верные решения и совершать добрые дела.

Пусть Всевышний благословит всех нас крепким здоровьем, миром и благополучием.

Хаг самеах!

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода