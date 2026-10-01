Муниципалитет Гагры взял на себя расходы по перевозке тела погибшей оренбурженки

Тело 26-летней Амины Бикбовой из Оренбурга, которую убил рецидивист из Абхазии, направили домой из республики вечером 30 сентября. Расходы на перевозку взял на себя муниципалитет Гагрского района, сообщил заместитель главы администрации Адамур Цишба. Несколькими днями ранее в республику прибыли мать и брат погибшей для участия в процессуальных действиях, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о резонансном инциденте: 27 сентября в Гагрском районе нашли тело убитой оренбурженки. Поиски начались после того, как ее мать обратилась в МВД Абхазии: Амина Бикбова перестала выходить на связь с 23 сентября. Перед исчезновением девушка рассказала матери, что познакомилась на рынке с неким продавцом фруктов.

В убийстве подозревается местный житель Абхазии Эдгар Абухба, вышедший из тюрьмы два года назад: он отбыл лишь половину девятилетнего срока за изнасилование другой туристки из РФ.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Что за УДО-то».

Яна Вежлева