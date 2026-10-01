Экс-премьер Башкирии удостоен высшего ордена Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба вручил спикеру Курултая Башкирии Андерю Назарову орден «Ахьдз-Апша» второй степени. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Абхазии.

«Ахьдз-Апша» (переводится как «Честь и слава») является высшим абхазским орденом. Бывший премьер-министр Башкирии Андрей Назаров удостоен награды за большой личный вклад в развитие социально-экономических и культурных связей между республиками.

В этом году господин Назаров посещает Абхазию в четвертый раз. До этого он был в Сухуме в феврале, апреле и июле. Нынешний визит — первый с момента назначения спикером Курултая Башкирии. Господин Гунба посетил Уфу в начале сентября.

Идэль Гумеров