Делегация во главе с премьер-министром Башкирии посетила Абхазию

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров возглавил делегацию республики во время визита в Абхазию. О поездке представителей Башкирии сообщила пресс-служба президента Абхазии Бадры Гунба.

Согласно пресс-релизу, в закавказскую республику также отправились министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, представитель ведомства Олег Назаров и гендиректор Фонда реализации инфраструктурных и социальных проектов Башкирии Андрей Стариков.

Стороны, в частности, обсудили реставрацию набережной Диоскуров в Сухуме, в которой принимает участие и Башкирия, укрепление гуманитарных и деловых связей, расширение авиасообщения между республиками. Также господин Назаров пригласил господина Гунба посетить Башкирию в этом году.

«Для нас честь, что гости Абхазии и сами абхазы будут знать: Башкортостан сделал такой братский подарок»,— сказал Андрей Назаров о реконструкции набережной Диоскуров (цитата по пресс-службе президента Абхазии). По данным пресс-службы администрации Сухума, ремонт набережной финансируется за счет средства Башкирии, Татарстана, сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, работающих в России. Открытие объекта намечено на 1 июня.

Идэль Гумеров