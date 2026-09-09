Президент Абхазии посетил Башкирию

Президент Абхазии Бадра Гунба приехал в Уфу, где встретился с бизнес-сообществом Башкирии. Об этом сообщают пресс-службы главы Абхазии и правительства республики. Вместе с господином Гунба на встрече присутствовал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / КоммерсантъПрезидент Абхазии Бадра Гунба Фото: Глеб Щелкунов / КоммерсантъПрезидент Абхазии Бадра Гунба

Мероприятие состоялось в межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Кроме того, господин Гунба посетил Абхазо-Российский культурный центр.

Бадра Гунба поблагодарил руководство Башкирии за выстраиваемую динамику отношений, отметив, в частности, взаимодействие в сферах туризма, инфраструктуры, транспорта и молодежной политики, говорится в сообщении пресс-службы президента Абхазии.

Руководство двух республик встречается не в первый раз. В конце прошлого года стороны оформили дорожную карту по расширению сотрудничества до 2030 года, затем делегация правительства Башкирии приезжала в Сухум в феврале и марте.

Идэль Гумеров