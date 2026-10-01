Минцифры: в проект бюджета не заложен пересмотр условий IT-льгот

Внесенные в Госдуму проект бюджета и поправки правительства не предусматривают пересмотра условий предоставления IT-льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких условий по пересмотру льгот нет, так как для нас это очень важная веха... На текущем этапе правительство внесло соответствующие документы, которые не содержат каких-то положений, пересматривающих условия предоставления этих льгот»,— сказал ТАСС министр.

По данным «Ъ», Минфин подготовил проект поправок к Налоговому кодексу. Ведомство предлагает вывести из-под льготного налогообложения доходы дочерних ИТ-структур крупных компаний, которые те получают от головных организаций. Сейчас «дочкам» достаточно иметь 70% дохода от продажи ИТ-решений независимо от заказчика. Однако Минцифры инициативу не поддержало: по его мнению, поправки могут негативно сказаться на темпах роста экономики в целом и, как следствие, на налоговых поступлениях.

Подробности — в материале «Ъ» «Без льгот не пишется код».