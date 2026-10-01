Минцифры: в проект бюджета не заложен пересмотр условий IT-льгот
Внесенные в Госдуму проект бюджета и поправки правительства не предусматривают пересмотра условий предоставления IT-льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Никаких условий по пересмотру льгот нет, так как для нас это очень важная веха... На текущем этапе правительство внесло соответствующие документы, которые не содержат каких-то положений, пересматривающих условия предоставления этих льгот»,— сказал ТАСС министр.
По данным «Ъ», Минфин подготовил проект поправок к Налоговому кодексу. Ведомство предлагает вывести из-под льготного налогообложения доходы дочерних ИТ-структур крупных компаний, которые те получают от головных организаций. Сейчас «дочкам» достаточно иметь 70% дохода от продажи ИТ-решений независимо от заказчика. Однако Минцифры инициативу не поддержало: по его мнению, поправки могут негативно сказаться на темпах роста экономики в целом и, как следствие, на налоговых поступлениях.
Подробности — в материале «Ъ» «Без льгот не пишется код».
Предлагаемый подход отделяет ИТ-компании, работающие на внешний рынок, от дочерних структур, обслуживающих в основном собственные холдинги. Льготы сохранятся у компаний, у которых более 70% ИТ-доходов приходится на внешних клиентов; для остальных доходы от головных организаций перестанут помогать выполнять критерий для льготного режима.
Последствием станет не только изменение налога на прибыль: под пересмотр попадут и пониженные тарифы страховых взносов, поэтому фискальная нагрузка на затронутые компании может существенно вырасти. Значимость спора связана с масштабом сегмента: в 2025 году объем рынка кэптивных ИТ-компаний достиг 1,964 трлн руб., увеличившись за год на 21%, а за четыре года их выручка выросла втрое.
Ограничение круга получателей обсуждалось и раньше: в марте 2024 года Минцифры допускало сохранение льготы по налогу на прибыль после окончания 2024 года, но рассматривало для нее ограничители, включая потолок выручки.