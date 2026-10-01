Опасные связи

Минфин предлагает вывести из-под льготного налогообложения доходы дочерних ИТ-структур крупных компаний, которые те получают от головных организаций. Сейчас «дочкам» достаточно иметь 70% дохода от продажи ИТ-решений независимо от заказчика. Эксперты считают, что мера не должна распространяться на случаи, если и головная структура подразделения занимается ИТ-разработкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к Налоговому кодексу РФ, разработанным Минфином. Согласно документу, поправки затрагивают льготы, которые распространяются на российские ИТ-компании. Так, ст. 284 Налогового кодекса, где указаны условия получения льгот ИТ-бизнесом, дополняется следующим предложением: «за исключением доходов, полученных от лиц, являющихся взаимозависимыми с этой организацией». Эта формулировка означает, что льготная ставка перестает действовать для доходов дочерних предприятий крупных российских компаний (кэптивов) от выполнения контрактов для своей же головной структуры. “Ъ” направил запросы в Минцифры и Минфин.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о льготах для ИТ-отрасли. Сейчас для аккредитованных ИТ-компаний действует пониженный тариф страховых взносов — 15% (вместо 30%) с выплат работнику до предельной базы (2,979 млн руб.) и 7,6% — свыше нее. Ставка налога на прибыль составляет 5% вместо 25%. Для получения льгот нужно, чтобы доходы от продажи ИТ-продуктов были не менее 70% прибыли компании.

Предлагаемый сейчас шаг лишит льгот ИТ-компании, которые выделились из крупных холдингов или действуют преимущественно в их интересах, объясняет партнер Lidings Дмитрий Кириллов. Те компании, у кого доля ИТ-доходов от внешних клиентов превышает 70%, льготы сохранят. Кроме налога на прибыль изменение коснется и пониженных тарифов страховых взносов и их фискальная нагрузка возрастет существенно, добавляет советник налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Айдаева.

Объем рынка кэптивных ИТ-компаний в 2025 году увеличился на 21% и достиг 1,964 трлн руб. При этом за четыре года выручка таких компаний в России выросла в три раза. Наибольшую долю рынка занимают такие компании из финансового и страхового сектора — около 754 млрд руб. А также в нефтегазовой отрасли (397 млрд руб.), ритейле (307 млрд руб.), телекоме (172 млрд руб.) и логистике (170 млрд руб.). Остальные отрасли совокупно формируют около 165 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 марта).

«Яндекс» изучает предложенные изменения в части налоговых льгот для ИТ-компаний, сообщили в компании: «Доходы группы от ИТ-деятельности соответствуют критериям, установленным действующим законодательством. При подготовке финальной редакции законопроекта важно учитывать специфику бизнес-моделей компаний, которые самостоятельно разрабатывают и развивают отечественные решения». “Ъ” направил запросы в «Сбер», VK и «Ростелеком».

Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская считает, что в целом такая мера назрела. Дочерние структуры крупного бизнеса действительно получают больше преференций относительно независимых разработчиков, имея аналогичные с ними налоговые льготы. Однако важно проработать формулировки: «доход от лиц, являющихся взаимозависимыми с организацией» — это очень расплывчатое ограничение, говорит она.

Льгот рискуют лишиться не только компании, принадлежащие крупному бизнесу на 100%, но и стартапы, в которые, к примеру, крупный банк просто инвестировал и не имеет основной доли в капитале.

Также Наталья Касперская подчеркивает, что грамотнее было бы разделить ограничения по льготам исходя их ОКВЭД головной структуры. «Например, если это тоже ИТ, то нет основания лишать ее дочернюю компанию льгот. Если же основным видом деятельности бизнеса ИТ не является, а это финансы, промышленность и т. д., то ограничение оправданно»,— считает она.

В отсутствие ресурса в виде господдержки кэптивные ИТ-компании будут вынуждены сокращать уровень финансовой мотивации сотрудников, что приведет к их оттоку, говорит руководитель налоговой практики ЮК ЭБР Игорь Грибков. Также кэптивные ИТ-компании зачастую являются площадками для старта важных инноваций, проведения НИОКР — у малого и среднего бизнеса для этого не хватает ресурсов. Изменения приведут к снижению конкурентоспособности российских ИТ-решений, особенно в крупных проектах, предупреждает он.

Татьяна Исакова