Без льгот не пишется код

Предложенные Минфином поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие изменение порядка предоставления налоговых льгот для ИТ-компаний, могут негативно сказаться на темпах роста экономики в целом и, как следствие, на налоговых поступлениях. Поправки предполагают, что под льготы не будут попадать взаиморасчеты с дочерними и материнскими компаниями. Эксперты оценивают долю таких доходов в общей прибыли разработчиков от 70% до 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минцифры не поддержало предложенные Минфином поправки к Налоговому кодексу, касающиеся изменения порядка расчета льгот для ИТ-компаний. Об этом говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева, направленном 30 сентября в Минфин (есть в распоряжении “Ъ”). Министерство готово рассмотреть законопроект на предмет согласования только «при условии исключения из него вышеуказанных норм», говорится в документе.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для ИТ-отрасли, или так называемый ИТ-маневр. Так, ИТ-компании получили снижение налога на прибыль с 20% до 3% (сейчас 5%), снижение ставки страховых взносов до 7,6% и 0% НДС с 2021 года. В 2025 году Минфин пересмотрел льготы для ИТ-компаний, повысив льготный тариф страховых взносов для ИТ-организаций с 7,6% до 15%.

Сейчас для применения льгот «ИТ-маневра» не менее 70% доходов компании, включая расчеты с дочерними структурами, должны приходиться на ИТ-деятельность, включая реализацию собственных программ и баз данных, передачу прав на них, предоставление прав использования ПО, услуги с использованием собственного ПО и т. д.

Законопроект Минфина предполагает изменение условий применения пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний. Так, при расчете доли льготируемых доходов 70% предлагается исключить операции с взаимозависимыми лицами.

По мнению господина Шадаева, указанная поправка лишает ИТ-льгот разработчиков, являющихся частью крупных цифровых холдингов и ИТ-компаний, где широко распространена технологическая специализация.

ИТ-сервисы и решения таких компаний «сформировали современную структуру цифровой экономики России и лежат в основе работы ее важнейших игроков», говорится в письме: маркетплейсов и социальных платформ, крупнейших телеком-операторов, поставщиков облачных сервисов и инфраструктуры, разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта. Эти цифровые (платформенные) компании оказывают стимулирующее влияние практически на все отрасли российской экономики. Согласно документу, совокупный оборот таких компаний по итогам 2025 года превысил 21,2 трлн руб., что эквивалентно 10% ВВП. Прирост к предыдущему году составил почти 20%.

Внесение изменений в действующие условия применения льгот напрямую скажется на инвестиционных возможностях таких компаний, темпах разработки суверенных цифровых технологий, а также приведет к удорожанию предоставляемых ими услуг, подчеркнул господин Шадаев в письме. «Учитывая весомый вклад, вносимый цифровыми компаниями в ВВП страны, последующая стагнация темпов роста цифрового сектора также может негативно сказаться на темпах роста экономики в целом и, как следствие, на налоговых поступлениях»,— предупредил он.

“Ъ” запросил Минфин, «Яндекс», Сбербанк, Т1, а также ИТ-ассоциацию АРПП.

Льготы частному ИТ-бизнесу важны и нужны, поскольку инвестиции в разработку нового конкурентоспособного продукта велики, а российский рынок мал для их быстрого возврата, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Доля выручки у кэптивных компаний на рынке небольшая, им собственные продукты коммерциализировать вне крупной головной компании сложно, добавил он. А вот доля «кэптивов» у крупных компаний достаточно велика, говорит он.

У кэптивных ИТ-структур, выделенных из крупных банков, телеком-операторов и промышленных холдингов, разработка и поддержка ПО внутри своей группы формирует от 70% до 95% всей выручки, привел пример заместитель директора центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. У независимых рыночных вендоров этот показатель ниже, но все равно довольно критичен — от 20% до 40%, поскольку их бизнес часто структурирован так, что одни юридические лица внутри холдинга занимаются исключительно разработкой, а другие сфокусированы только на продажах и дистрибуции, оценил он.

Одновременно с этим в ИТ-секторе фонд оплаты труда составляет от 65% до 80% всех операционных расходов, говорит господин Воронин. Если компания теряет льготы, ее страховые взносы взлетают с 7,6% до стандартных 30%, а налог на прибыль увеличивается с 5% до 25%. С 2022 года кэптивные компании начали «плодиться» еще и потому, что санкционное давление вынудило крупный ИТ-бизнес диверсифицировать собственные активы, объединяя их в различные структуры. И если крупный экосистемный бизнес, где традиционно наибольшая выручка от иной деятельности, пострадает не так сильно, то их дочерние и зависимые от них структуры — существенно, хотя зачастую именно они и генерируют технологичное ноу-хау, резюмировал он.

Екатерина Кинякина, Ника Сизова