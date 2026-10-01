Китайский Ухань станет городом-партнером Екатеринбурга

Список городов Китая, которые являются партнерами Екатеринбурга, планируют расширить до 13 — к существующим прибавятся Ухань, Иу и Цзиси, сообщили в администрации столицы Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

В городе накануне провели торжественный прием по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики (КНР), где присутствовал генконсул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн. За личный вклад в развитие двусторонних связей его поблагодарила руководитель аппарата мэрии Марина Фадеева от имени главы города Алексея Орлова. «Благодаря вашей работе и профессионализму между городами КНР и Екатеринбургом продолжают развиваться деловые, торговые и культурные связи, которые отличаются высокой интенсивностью и ответственным подходом к каждому вопросу. Искренне желаю вам и всему китайскому народу благополучия и процветания, пусть мир и единство всегда царят в вашей прекрасной стране»,— было сказано в обращении мэра.

Кроме того, в рамках деловой программы делегации города-партнера Екатеринбурга Шэньяна накануне состоялись деловые B2B-переговоры представителей крупных китайских предприятий с уральскими компаниями.

Ло Шисюн был назначен генеральным консулом Китая в Екатеринбурге в декабре 2024 года.

Ирина Пичурина