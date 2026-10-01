Любовь, музыка и андеграунд

В Главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) открыли выставку «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев». Это масштабная ретроспектива графика и искусствоведа, долгое время остававшегося одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. В экспозицию вошло более 200 произведений из частных собраний, большая часть которых представлена впервые. Знакомилась с полной коллекцией работ андеграундного художника София Паникова.

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Алексей Лебедев (1938-2016) — советский и российский художник, график, скульптор и искусствовед, один из малоизученных представителей свердловского андеграунда. Родился в Омске, детство провел в Москве, юность — в Ташкенте, где учился на скульптора, а затем получил искусствоведческое образование в Ленинграде. С 1963 года он жил и работал в Свердловске (Екатеринбурге), где прошел путь от промышленного дизайнера и книжного графика до независимого художника, сознательно ушедшего в андеграунд после отказа в приеме в Союз художников.

Центральным принципом художественного языка Алексея Лебедева стали «структуры» — это формальные построения, через которые он осмыслял людей, явления и творчество других авторов. Наследие Лебедева включает более 700 произведений графики, книжных иллюстраций, работ на религиозные, литературные и социальные темы.

Название выставки отсылает к музыкальному жанру concerto grosso, потому что музыка занимала важное место в творческом процессе художника. Принцип динамичного чередования и контраста солирующей группы и всего ансамбля отражен в устройстве экспозиции. Ее разделы сопровождают цитаты из личных дневников Алексея Лебедева, а отдельный таймлайн собрал ключевые эпизоды его биографии.

«Я рисую не то, что я вижу, а то, что я чувствую. Это, собственно, застывшая музыка»,— говорил художник Алексей Лебедев в интервью 1997 года.



Выставочный проект занимает два этажа. Одной из главных тем в пространстве на первом этаже стала любовь. Это самые личные произведения в творчестве Алексея Лебедева. Здесь представлены серии «Цветы», «Женщины и цветы», «Оргазмы и любовь», а композиционными акцентами стали масштабные диптихи и полиптихи. «Многие откровенные листы, которые у нас магистральной линией идут по первому этажу, — самые яркие и эмоционально заряженные. Любовь в жизни Лебедева была очень нестабильная, очень трагичная, часто с эпизодами болезненными, и она питала его творчество»,— рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.

Пространство Северной антресоли на втором этаже посвящено литературе и поэзии. Книги были настоящей страстью художника. В своем искусстве вместо прямой иллюстрации он стремился передать собственное ощущение текста и его эмоциональный строй средствами графики. Особое место занимали Павел Бажов, Валерий Брюсов и Шарль Бодлер. К их творчеству Лебедев обращался в разные периоды своей жизни, поэтому изображения разных лет позволяют проследить трансформацию его художественного языка.

«Самой важной и его самой любимой работой была иллюстрация сборника стихотворений Брюсова, изданная в 1981 году в нашем книжном издательстве. Это издание получило грамоту на Московской международной книжной ярмарке в 1982 году»,— отметила куратор.

Посетить выставку можно до 17 января.

София Паникова