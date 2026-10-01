Режим повышенной готовности ввели в Новокузнецке из-за медведей

На территории Новокузнецка (Кузбасс) введен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его словам, с момента обострения ситуации в ЕДДС поступило 260 сообщений о появлении хищников. Господин Ильин отметил, что полицейские уже ликвидировали несколько медведей.

Ранее из-за ситуации с хищниками режим повышенной готовности был установлен в Томской области, Республике Хакасия, а также Иркутской области. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в Новосибирской области минприроды издало указ о регулировании численности четырех особей бурого медведя.

Александра Стрелкова