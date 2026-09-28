В Новосибирской области издали приказ об отстреле четырех медведей

На территории Новосибирской области проведут мероприятия по регулированию численности четырех особей бурого медведя. Соответствующий приказ издало минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно документу, хищников ликвидируют в охотничьих угодьях Колыванского района. Срок исполнения приказа установлен до 24 октября. Решение принято для поддержания численности особей и предотвращения болезней, а также обеспечения безопасности населения.

На прошлой неделе в области были изданы приказы об отстреле девяти медведей в Венгеровском, Северном, Чановском муниципальных округах и Колыванском районе.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за ситуации с медведями. Аналогичные меры были приняты на территории Республики Хакасия, а также Иркутской области.

Александра Стрелкова