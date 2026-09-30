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На шахте «Распадская» в Кузбассе эвакуировали свыше 300 человек

В Кузбассе из-за пожара на шахте «Распадская» были эвакуированы свыше 300 горняков. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Фото: Дарья Кузнецова / Коммерсантъ

Фото: Дарья Кузнецова / Коммерсантъ

«Произошло возгорание в демонтажной камере, возгорание ликвидировано. На момент возгорания в шахте находилось 305 человек, люди выведены на поверхность. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе «Распадской» рассказали, очаг возгорания находился «в районе одной секции крепи». Причины пожара в настоящее время устанавливаются. С задымлением справились сами работники шахты до прибытия основных сил спасателей.

Шахта «Распадская» (входит в состав ПАО «Распадская») является крупнейшей подземной угольной шахтой в России. Глубина шахты – около 600 м, протяженность действующих горных выработок – более 220 км. Предприятие расположено в 11 км от Междуреченска Кемеровской области. 17 сентября суд на 90 суток приостановил проведение подготовительного забоя на руднике. Основанием стало нарушение режима проветривания горной выработки при проведении флангового путевого уклона.

Лолита Белова

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