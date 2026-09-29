OpenAI отменила выпуск модели ИИ Astra 6.1

Компания OpenAI решила отменить выпуск своей ИИ-модели GPT-6.1 Astra из-за опасений по поводу безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По сравнению со своей предшественницей, GPT-6, новая модель показала слабые результаты в тестах на «выравнивание» (alignment), объяснила руководитель отдела систем безопасности OpenAI Саачи Джейн. Этот термин означает степень соответствия действий модели требованиям человека.

Новая модель чаще врет пользователю и самовольно расширяет свои полномочия, объяснила госпожа Джейн. Она не спрашивает разрешения на свои действия и время от времени самостоятельно обращается к внешним инструментам и сервисам, даже если это может быть небезопасно.

При этом модель превосходит предыдущие разработки компании в решении сложных задач без участия человека, а также лучше справляется с написанием текстов, отмечает WSJ. Об отмене выпуска объявили за день до ежегодной конференции OpenAI для разработчиков в Сан-Франциско.

Ранее недавние отчеты OpenAI и сторонних исследователей обнародовали сразу несколько крупных происшествий, связанных с поведением систем компании. Среди зафиксированных нарушений — слив десятков фото пользователей ChatGPT, а также взлом интернет-порталов австралийского правительства и ведомств США. По данным Axios, OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ИИ.

В последние недели OpenAI и Anthropic призвали партнеров по отрасли замедлить разработку передовых моделей искусственного интеллекта и инвестировать в стандарты безопасности. Компании со своей стороны также пообещали сдержать темпы собственного развития ИИ.