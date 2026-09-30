Telegraph: Израиль изучает версию попытки пилота Flydubai врезаться в небоскреб
Израиль рассматривает версию о том, что один из пилотов Boeing 737 авиакомпании Flydubai хотел захватить самолет и врезаться в небоскреб в Тель-Авиве. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
«Предполагается, что это сценарий, подобный событиям 11 сентября, когда второй пилот убивает пилота и разбивает самолет на территории Израиля со всеми пассажирами»,— сообщил один из источников издания.
11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона, четвертый — в сторону Вашингтона. Погибли около 3 тыс. человек.
Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 пассажира, среди которых 27 детей. Самолет подал два сигнала — о чрезвычайной ситуации (7700) и попытке захвата самолета (7500). Израильские СМИ пишут, что на борту произошел конфликт между капитаном воздушного судна и вторым пилотом, который перерос в драку. Самолет смогли посадить резервные пилоты.
Власти Израиля считают, что второй пилот — гражданин Омана — напал на коллегу, чтобы перехватить управление и обрушить самолет. Его арестовали в Саудовской Аравии. Пострадавшим пилотом оказался гражданин Индии, сообщила Hindustan Times.
Подробнее — в материале «Ъ» «Самолет спасли от пилота».
Пилотов проверяют психологи во время медкомиссии, но отдельной проверки совместимости каждого капитана со вторым пилотом нет, поскольку экипажи формируются не на постоянной основе. Поэтому медицинский контроль не заменяет постоянное наблюдение за взаимодействием членов экипажа в кабине.
Министр транспорта Израиля Мири Регев обратилась в Службу общей безопасности с просьбой приостановить все рейсы Flydubai в страну и из нее. Она также попросила проверить соблюдение соглашения об авиасообщении между ОАЭ и Израилем. Этот документ разрешает совершать посадку на израильской территории гражданам только тех стран, у которых нормализованы отношения с Израилем, при этом Оман в их число не входит.