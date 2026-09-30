Telegraph: Израиль изучает версию попытки пилота Flydubai врезаться в небоскреб

Израиль рассматривает версию о том, что один из пилотов Boeing 737 авиакомпании Flydubai хотел захватить самолет и врезаться в небоскреб в Тель-Авиве. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Предполагается, что это сценарий, подобный событиям 11 сентября, когда второй пилот убивает пилота и разбивает самолет на территории Израиля со всеми пассажирами»,— сообщил один из источников издания.

11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона, четвертый — в сторону Вашингтона. Погибли около 3 тыс. человек.

Boeing 737 авиакомпании Flydubai следовал из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 пассажира, среди которых 27 детей. Самолет подал два сигнала — о чрезвычайной ситуации (7700) и попытке захвата самолета (7500). Израильские СМИ пишут, что на борту произошел конфликт между капитаном воздушного судна и вторым пилотом, который перерос в драку. Самолет смогли посадить резервные пилоты.

Власти Израиля считают, что второй пилот — гражданин Омана — напал на коллегу, чтобы перехватить управление и обрушить самолет. Его арестовали в Саудовской Аравии. Пострадавшим пилотом оказался гражданин Индии, сообщила Hindustan Times.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолет спасли от пилота».