Трамп назвал вывод войск США из Ирака окончанием «дорогостоящей экскурсии в ад»

Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Ирака окончанием «дорогостоящей экскурсии в ад». США завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке после 23 лет присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Я поставил четкую задачу, дал нашим командирам инструменты для ее выполнения и не позволил временному присутствию стать постоянным. У меня был выбор — остаться или уйти, и я, без сомнения, чувствовал, что Америке пора возвращаться домой»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Американские войска находились в Ираке с 2003 года. На пике контртеррористических операций в 2007 году их численность превышала 170 тыс. человек, после чего была сокращена до минимума в 2011 году. В 2014 году контингент вновь нарастили для борьбы с террористами, и к 2021 году боевики потеряли контроль над занимаемыми территориями. Тогда в Ираке находилось 2,5 тыс. военнослужащих США. В 2024 году США и Ирак достигли соглашения о поэтапном выводе американских войск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Улетучившаяся решимость».