США вывели последние войска из Ирака после 23 лет военного присутствия

США и их союзники официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Операцию начали в 2014 году для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

«Упорядоченный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль знаменует собой успешное завершение военной миссии, в ходе которой ИГ ("Исламское государство", террористическая и запрещенная в РФ организация. — "Ъ") было разгромлено в Ираке», — указал господин Парнелл.

Операцию завершили «в соответствии с совместным заявлением США и Ирака от сентября 2024 года и в обеспечение американских национальных интересов», отметил чиновник. По его словам, Пентагон ожидает, что силы безопасности Ирака — включая Иракский Курдистан — теперь возьмут на себя «ведущую роль в дальнейшем обеспечении безопасности страны» и «подавлении остатков террористической группировки». США будут оказывать помощь, готовя кадры и делясь разведданными, добавил представитель Пентагона.

Американские войска находились в Ираке с 2003 года. На пике контртеррористических операций в 2007 году их численность превышала 170 тыс. человек, после чего была сокращена до минимума в 2011 году. В 2014 году контингент вновь нарастили для борьбы с террористами, и к 2021 году боевики потеряли контроль над занимаемыми территориями. Тогда в Ираке находилось 2,5 тыс. военнослужащих США.

В 2024 году США и Ирак достигли соглашения о поэтапном выводе американских войск. В июле 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие в Ираке больше «не нужны».