Улетучившаяся решимость

Пентагон объявил о завершении 12-летней операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Логическую черту под военной кампанией, целью которой была борьба с боевиками «Исламского государства» (ИГ; признано в России террористическим и запрещено), поставила эвакуация остатков американского контингента из города Эрбиля, административной столицы Иракского Курдистана. В Пентагоне заявили, что теперь вся ответственность за нейтрализацию террористической угрозы лежит на центральном правительстве в Багдаде. Однако некоторые иракские чиновники сомневаются, что федеральным властям удастся поддерживать безопасность на должном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие иракской армии в Багдаде, 29 сентября

Фото: Hadi Mizban / AP Военнослужащие иракской армии в Багдаде, 29 сентября

Фото: Hadi Mizban / AP

США завершили 30 сентября эвакуацию последней группы военнослужащих с авиабазы в городе Эрбиле, проинформировал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. «Этот этап отражает успех 12-летней кампании по разгрому ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) как организованной военной угрозы в Ираке и во всем регионе,— подчеркнул представитель Минобороны США.— Он также знаменует собой переход от коалиционной миссии военного времени к возглавляемым Ираком усилиям по обеспечению безопасности на основе более нормальных двусторонних отношений (между Ираком и Соединенными Штатами.— “Ъ”)».

В военном ведомстве США выразили надежду на то, что иракские силы безопасности, в том числе из Иракского Курдистана, отныне будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности страны. «Основная ответственность за решение оставшихся проблем в сфере безопасности Ирака, включая остатки ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) и пользующиеся поддержкой Ирана ополчения, подрывающие суверенитет Ирака и региональную стабильность, теперь лежит на правительстве Ирака»,— констатировал Шон Парнелл.

До последнего времени в Ираке оставались не только американские военные, но и военнослужащие из Великобритании, Франции, Италии, Испании и Нидерландов. Эти западные страны присоединились к операции «Непоколебимая решимость» больше десяти лет назад в составе международной коалиции по борьбе с исламистами, которая по состоянию на 2026 год включала почти 90 стран и организаций, в том числе ЕС, НАТО и Лигу арабских государств. Все они так или иначе участвовали в борьбе с исламистами под эгидой Соединенных Штатов.

В связи с официальным завершением миссии иностранной коалиции центральное правительство Ирака объявило 30 сентября и 1 октября выходными днями. Однако, как ожидается, торжества по случаю ухода с иракской земли иностранных солдат продлятся до конца недели. «Мы выражаем нашу благодарность и признательность всем дружественным странам, которые принимали участие в международной коалиции, а также ее командирам, офицерам, инструкторам и советникам, которые работали бок о бок с нашими силами безопасности,— заявил премьер-министр Ирака Али аль-Зейди.— Завершение миссии международной коалиции не означает конец нашей борьбы с терроризмом. Скорее, оно знаменует переход Ирака к этапу, на котором он берет на себя тотальную ответственность за собственную безопасность и стабильность».

Господин аль-Зейди дал понять, что теперь центральные власти начнут борьбу за возвращение себе монополии на оружие, которую годами оспаривали близкие к Ирану шиитские группировки Ирака.

Первоначально правительство в Багдаде обещало разоружить эти формирования к 30 сентября, приурочив процесс к завершению операции «Непоколебимая решимость», однако затем этот дедлайн был перенесен еще на год. Уход из Ирака американских войск теперь лишает лидеров шиитских группировок главного аргумента в споре с властью: радикалы всегда утверждали, что не сложат оружие до тех пор, пока на иракской земле остаются иностранные войска.

«Проблема сейчас в том, что господин аль-Зейди пообещал разоружить ополченцев,— заявил эмиратскому изданию The National неназванный иракский чиновник.— Все обеспокоены тем, что произойдет после 30 сентября. В настоящий момент Ирак находится в нестабильном положении из-за войны между США и Ираном. Никто не знает, какова будет дальнейшая позиция правительства, ополченцев или иностранных игроков в Ираке».

За свою безопасность особенно опасаются в Иракском Курдистане — автономном регионе Ирака, который регулярно подвергается трансграничным нападениям проиранских группировок.

«Мы по-прежнему считаем, что присутствие этих сил (войск международной коалиции.— “Ъ”) необходимо для обеспечения безопасности и стабильности Ирака,— заявил пресс-секретарь премьер-министра Иракского Курдистана Нуреддин Уейси.— Однако федеральное правительство Ирака приняло окончательное решение о выводе войск». Он добавил, что «политическая и военная ситуация в Ираке еще не достигла уровня стабильности», который бы оправдал вывод войск. «Мы обеспокоены тем, что уход сил коалиции создаст значительный вакуум в сфере безопасности, который могут попытаться использовать террористические организации и другие экстремистские группы»,— добавил господин Уейси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский военнослужащий наблюдает за тем, как на площади Фирдос в центре Багдада падает статуя президента Ирака Саддама Хусейна, 9 апреля 2003 года

Фото: Goran Tomasevic / Reuters Американский военнослужащий наблюдает за тем, как на площади Фирдос в центре Багдада падает статуя президента Ирака Саддама Хусейна, 9 апреля 2003 года

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Напомним, что это второй вывод американских военнослужащих из Ирака. В 2011 году США эвакуировали оттуда свои войска после восьмилетнего присутствия, начавшегося со вторжения в 2003 году. Американские военнослужащие вернулись туда в 2014 году для борьбы с ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено), а в 2019 году Вашингтон объявил о разгроме основных структур глобальной джихадистской организации. После этого американская миссия была переведена в де-факто небоевой формат, который предполагал работу групп военных советников и обмен разведывательными данными с иракскими силами безопасности. Завершить эту кампанию пообещала администрация 46-го президента США Джо Байдена, которая договорилась с иракскими властями о приемлемом формате сотрудничества. Теперь, как ожидается, США перейдут к загоризонтным операциям, опорными точками для которых станут американские военные базы в других арабских странах.

Нил Кербелов