От зерна до чашки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова / Коммерсантъ

1 октября в мире отмечают Международный день кофе. Любовь к этому бодрящему напитку объединяет людей разных культур, возрастов и национальностей. Более 2 млрд чашек выпивается в мире ежедневно. Основные цифры, популярные мифы и любопытные исследования — в материале “Ъ”.

Сколько вешать в миллиграммах

Вокруг вопроса о пользе, вреде и влиянии кофе на организм человека сломано немало копий. В настоящее время наиболее распространенная в мире рекомендация врачей — ограничивать потребление 400 мг кофеина в сутки. Это примерно соответствует пяти чашкам в день, хотя, естественно, варьируется в зависимости от объема чашки и способа приготовления напитка. В частности, такое ограничение соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания. В тех же нормах указывается, что максимальная безопасная доза кофеина за один прием — 200 мг. При этом речь идет не только о самом кофе, но и о других кофеинсодержащих напитках и продуктах. Порог в 400 мг прописан и в рекомендациях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Российские психиатры также предлагают пересмотреть клинические рекомендации по работе с пациентами, страдающими от различных зависимостей, и поднять порог безопасного потребления кофе с текущих 250 мг кофеина до 400 мг. Естественно, во всех случаях речь идет о норме для здоровых взрослых. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обычные последствия злоупотребления кофе — головная боль, бессонница, тревога, нарушения ритма сердца, тошнота. Более опасные симптомы, по словам российских экспертов, могут возникать лишь при потреблении экстремальных доз — для этого нужно выпивать около 50 чашек кофе в день. Американское FDA предупреждает, что серьезные последствия интоксикации кофеином, такие как судороги, могут наступать при быстром потреблении около 1200 мг, что эквивалентно менее чем 1/4 чайной ложки кофеина в чистом виде. В то же время целый ряд исследований подтверждает, что в умеренных дозах кофе может оказывать позитивное влияние на здоровье, в том числе снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезни печени, диабета II типа. Правда, эффект обычно ограниченный. Так что ни суперфудом, ни ядом напиток назвать нельзя.

Выращивают на юге, потребляют на севере

178,8 млн стандартных 60-килограммовых мешков кофейных зерен произведено в мире в 2025/26 сельскохозяйственном году. География произрастания ограничивается так называемым кофейным поясом — уникальной природной зоной вблизи экватора, между тропиками Рака и Козерога. Три четверти мирового объема кофейных зерен приходится на топ-5 крупнейших производителей во главе с Бразилией. Страна поставляет на мировой рынок более трети всех объемов (63 млн мешков) и уже более века не уступает никому свою лидирующую позицию. Занимающий второе место Вьетнам вышел в лидеры сравнительно недавно, значительно нарастив производство в 1990-х годах. В отличие от Бразилии, где традиционно преобладает самый популярный кофейный сорт арабика, он специализируется на более дешевой и неприхотливой робусте. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные на 2025/2026 сельскохозяйственный год

Данные на 2025/2026 сельскохозяйственный год

Крупнейшим импортером являются США: в 2025 году страна закупила кофе на $12,8 млрд. В десятке лидеров преобладают европейские страны во главе с Германией, Италией и Францией. В целом на Европу в 2025 году пришлось более половины (56,8%) мировых закупок кофе в денежном выражении.

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Главные кофеманы живут в Скандинавии

В пересчете на душу населения больше всего кофе пьют в странах Северной Европы с суровым климатом и высокими доходами на душу населения. Следует отметить, что в рейтинге подушевого потребления, подготовленном компанией Cafely на базе данных Международной кофейной организации, первое место занял крошечный Люксембург (5,31 чашки). Однако, как известно, значительную часть рабочей силы княжества составляют иностранные граждане, приезжающие ежедневно из соседних государств. Поэтому сложно сказать, сколько из выпиваемого в стране кофе приходится на самих люксембуржцев. В Финляндии потребляется в среднем 3,8 чашки на душу населения в день. По расчетам Cafely, среднестатистический финн за всю жизнь выпьет 83,9 тыс. чашек и потратит на это $336 тыс. В соседних Швеции и Норвегии выпивают более 2,5 чашки в день, что эквивалентно 58 тыс. чашек за всю жизнь. А вот в США, которые возглавляют рейтинг импортеров за счет большого населения, на душу населения приходится не так много — всего по 1,2 чашки в день. Меньше всего кофе пьют в Индии — лишь 0,02 чашки на душу населения в день, или одну чашку раз в семь недель. Несмотря на то что страна входит в десятку крупнейших производителей кофе, сами индийцы предпочитают чай. Хотя на фоне быстрой урбанизации кофейная культура в стране будет набирать обороты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейтинг рассчитан на основе данных Международной кофейной организации по 65 странам

Рейтинг рассчитан на основе данных Международной кофейной организации по 65 странам



Дорога чашка к обеду

То же исследование Cafely показало, что самый дорогой кофе в Дании и Швейцарии — в среднем от $5 за чашку в кафе, а самый дешевый в Алжире и Эфиопии — менее $1. В других сравнительных исследованиях на эту тему выводы схожи. Самый дорогой кофе в странах Северной Европы, что не мешает жителям пить его в больших количествах. Также в топах по стоимости Западная Европа, США, богатые страны Персидского залива. В Южной Европе, Южной Америке и Азии кофе в среднем дешевле, хотя, естественно, есть исключения. К примеру, в Японии и Южной Корее чашка стоит более $3. Свежее исследование Deutsche Bank показало: самую дорогую чашечку капучино в 2026 году подают в швейцарском Цюрихе. В местных кофейнях за нее придется отдать в среднем $7,13. Сравнительно недорого можно выпить кофе в Каире ($1,89) и Милане ($2,18). Москва оказалась где-то в середине рейтинга — $3,83 за чашку (323 руб.). Естественно, где-то можно найти и дешевле, но где-то возьмут и дороже. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кофе против инвестиций На первый взгляд безобидная, кофейная привычка может заметно отразиться на кошельке. К примеру, американский портал Visual Capitalist в 2024 году делал расчеты, продемонстрировавшие, что, отказавшись от ежедневной покупки гранд-латте в кофейне Starbucks ($5,74), рядовой американец мог бы сэкономить за год $2,1 тыс. А если бы он еще и инвестировал эти деньги на тот же срок — смог бы заработать в дополнение к изначальной сумме от 84$ на сберегательном счете до $3,5–7 тыс. при покупке самых высокодоходных акций технологических компаний Nvidia и Palantir. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правда, к призывам финансовых гуру «откажись от кофе и заработай $1 млн на инвестициях к пенсии» эксперты рекомендуют относиться с достаточной долей скепсиса. В красивых расчетах часто не учитываются разные сопутствующие факторы — к примеру, инфляция. К тому же не все инвестиции могут оказаться одинаково удачными — на фондовом рынке есть шанс не только заработать, но и потерять. А значит, не нужно лишать себя ежедневной маленькой радости ради гипотетической счастливой старости.

Хотя, например, пить кофе перед шопингом эксперты все же не советуют. Как показало одно американское исследование, вызванное кофеином возбуждение может привести к повышенным тратам. Особенно в «гедонистических категориях» — парфюмерия, свечи, предметы декора.

Молодые предпочитают с молоком

В потреблении кофе, как показало исследование швейцарского подразделения международной аудиторской компании Deloitte, в котором приняли участие респонденты из 13 стран, прослеживается поколенческий разрыв. Молодежь вообще пьет меньше кофе, чем представители старших поколений. И в выбираемых молодыми людьми напитках обычно больше молока — в частности, они основные потребители латте — и сахара. Правда, свою дневную порцию кофеина молодые легко добирают газировкой и энергетиками, к которым старшие равнодушны. И еще одно поколенческое наблюдение: молодежь чаще предпочитает покупать кофе навынос, а не готовить его дома. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В скобках даны годы рождения для каждого поколения

В скобках даны годы рождения для каждого поколения

Различия в предпочтениях на национальном уровне тоже изучаются, хоть здесь и нет единой четкой классификации. Как показывают разные исследования, к странам, где преобладают любители черного кофе, можно условно отнести Скандинавию, Италию, Бразилию, Японию. Чаще предпочитают виды кофе с молоком в США, Великобритании, Австралии, Индии. Россия, согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», также попадает во вторую категорию. Во всяком случае выбор утреннего кофе у россиян такой: с молоком (38% респондентов), черный (24%), со сливками (15%). То же исследования показало, что среди российской молодежи больше «кофейных эстетов» — тех, кто ищет новые вкусовые ощущения и готов платить за качество и уникальность продукта. А представители старших поколений в основном выбирают традиции и классику.

Формула счастья

Единого для всех рецепта идеальной чашки кофе не существует. Тем не менее международная группа ученых предприняла попытку оценить, какие факторы максимизируют получение удовольствия от напитка. Результаты исследования, основанного на опросах представителей 77 национальностей, опубликованы весной 2026 года в научном журнале npj Science of Food. По его данным, больше всего удовольствие от кофе получают те, кто пьет три — пять чашек в день, удовлетворение от каждой последующей чашки только снижается. Предсказуемо самое благоприятное время дня наслаждения чашечкой кофе — утро. Самое благоприятное время года — весна, а день недели — среда. Последнее, возможно объясняется тем, что на пике рабочей недели заряд бодрости особенно необходим. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Потребление кофе в весенний день повышает удовольствие от процесса, а бумажный стаканчик с пластиковой крышкой снижает Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Чем больше ты платишь за свой кофе, тем он кажется вкуснее, показало исследование Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Молодежь предпочитает пить кофе с молоком и брать его в кафе или навынос Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Старшее поколение любит черный кофе и чаще готовит его дома Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ / купить фото Более $2 тыс. за год можно сэкономить, отказавшись от ежедневной покупки большого латте в кофейне Starbucks, подсчитали американские эксперты Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Потребление кофе в весенний день повышает удовольствие от процесса, а бумажный стаканчик с пластиковой крышкой снижает Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Чем больше ты платишь за свой кофе, тем он кажется вкуснее, показало исследование Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Молодежь предпочитает пить кофе с молоком и брать его в кафе или навынос Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ / купить фото Старшее поколение любит черный кофе и чаще готовит его дома Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ / купить фото Более $2 тыс. за год можно сэкономить, отказавшись от ежедневной покупки большого латте в кофейне Starbucks, подсчитали американские эксперты Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Также выявлено, что наибольшее удовольствие приносит кофе, который дороже стоил и который пьют из «хороших чашек» (особенно керамических). И напротив, кофе в стаканчиках с пластиковыми крышками снижает удовольствие от процесса. В среднем по выборке людям особенно по вкусу черный кофе. И чем больше в нем дополнительных ингредиентов (сахар, сливки, молоко, сиропы), тем меньше удовольствия. Получается, что среднестатистический кофеман может получить максимальное удовольствие от черного кофе без молока и сахара, выпитого из керамической кружки весенним утром в среду. Хотя, естественно, это дело вкуса: какой кофе самый правильный, самый полезный и самый вкусный — каждый решает сам.

Ольга Шкуренко